نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون نقطة زيت.. ملعقتين علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من أهم أنواع الخضار التي من الممكن أن يتم إعدادها في المنزل وبأقل الإمكانات حيث أن الكثير من الأشخاص لا يتناولون البطاطس فقط إلا بوصفتها المقلية، وهذا ما يعد من أكثر الأمور خطورة على صحة الإنسان، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات التي لا بد وأن تكون متوفرة لعمل أفضل نوع من أنواع وصفات البطاطس المقلية سهلة التحضير حيث تعتبر تلك الوصفة الآتية مثالية لتحضير نوع البطاطس المقرمش المحبوب من قبل الصغار والكبار مع توضيح أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في عمل أفضل نوع من البطاطس المقلية سريعة التحضير.

مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

أسهل طريقة من الممكن لكل ربة منزل أن تستعين بها لعمل تلك الوصفة الأكثر تناولا للبطاطس هي التي نتحدث عن مقاديرها فيما يلي حيث أن البطاطس المقلية المطهية بشكل صحي من الممكن أن نقوم بعملها في البيت ولا تتشرب زيت كثير ولكن لا بد من اتباع خطوات تسوية صحيحة كما سنوضح فيم يلي، مكونات هامة لعمل البطاطس المقلية

كمية البطاطس المراد قليها.

دقيق ونشا وملح وفلفل أسود ناعم.

القليل من زيت الزيتون حوالي ملعقة واحدة.

بيكينج بودر بمقدار نصف ملعقة.

صاج ملائم.

ورق زبدة.

رشة من البابريكا.

القليل من الزعتر الجاف.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت نهائيا

الطريقة الأيسر والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل تلك الوصفة ما يلي حيث تعتبر البطاطس من بين أهم أنواع الخضر المتاح في المنزل باستمرار ومن الممكن أن نقوم بطهيه من خلال اتباع الآتي:

الخطوة الأولى تكون بتقطيع البطاطس إلى أصابع بعد غسلها بشكل جيد وتقشيرها.

يتم وضعها في وعاء عميق به ماء مع ملح.

في وعاء ملائم يتم وضع النشا مع الدقيق والبيكينج بودر مع التقليب.

الخلط ما بين الزيت وكميته فقط ملعقة مع البطاطس والتقليب المستمر بعد تصفيتها تماما من الماء.

ضعي خليط الدقيق والنشا والتوابل مع الخلط الجيد لنجد أن البطاطس قد تغلفت تماما ويسهل عمل تسوية سريعة لها في صاج به ورق زبدة، وتوضع بالفرن.

للحصول علي بطاطس مقرمشة ولذيدة بطعم احلي من المطاعم الجاهزة يجب إضافة ملعقة من النشا علي البطاطس حيث أنها هذه الملعقة تعمل علي م امتصاص البطاطس للزيت كما أنها تجعلها مقرمشة ولذيدة احلي من بطاطس المحلات الشهيرة، فيمكن إعداد البطاطس المقلية المقرمشة بكل سهولة وبمكونات بسيطة وخفيفة وصحية علي أولادك.