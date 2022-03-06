نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار التجار.. طريقة عبقرية لتخزين الطماطم من السنة للسنة بدون تغيير في لونها أو طعمها هتفضل طازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخزين الطماطم من السنه للسنه من السهل إتمامه وبمنتهى السهولة وهذا ما يكون من خلال عدد من الطرق، وتلك الطرق البسيطة تيسر على ربات البيوت المزيد من الوقت والجهد أثناء خطوات تحضير أي وجبات من الأطعمة التي تكون في حاجة إلى استعمال وتوفر ثمار الطماطم، ومن الممكن لك أن تقومي بخطوة التخزين للطماطم وبمنتهى السرعة، وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات وأدوات بسيطة للغاية من مطبخك تيسر عليك التخزين لكمية كبيرة من الطماطم ومن دون أن يأخذ الأمر الوقت الطويل، وفيما يلي أهم المعلومات عن أفضل خطوات التخزين.

تخزين الطماطم من السنه للسنه

تخزين الطماطم في البيت من أسهل ما يمكن أن تقوم به، وأمامك العديد من الخيارات، ولتي يمكنك بها حفظ الطماطم بأكثر من طريقة، ومن أهم تلك الطرق الخطوات الأساسية للحفظ عن طريق التفريز حيث تتم كما يلي في النقاط القادمة:

خطوات تخزين الطماطم في الفريزر

في الفريزر من الممكن أن تحتفظي بثمار الطماطم لأطول فترة ممكنة، ومن خلال الاستعانة بخطوات بسيطة من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بعمل أفضل تخزين للطماطم وهذا من خلال الاستعانة بالخطوات الآتية:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال كمية كبيرة من الطماطم حيث تعد الطريقة ملائمة للتخزين.

بعد أن يتم غسل الطماطم وتجفيفها تماما يتم حفظ الطماطم بأكياس تفريز ولا بد وأن يكون الكيس محكم الغلق تماما.

الخطوة التالية تكون بالاستعانة بالفريزر حيث يتم وضع الطماطم بمكان ملائم وتستعمل عند الحاجة.

تخزين الطماطم عن طريق عمل الصلصة

قومي باتباع الخطوات القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بكمية الطماطم المتوفرة.

بعد أن يتم وضع الطماطم ليتم غسلها، تقطع بعد ذلك وتوضع في قدر ملائم مع كمية قليلة من الماء تزيد كلما جف أثر الماء، ومن ثم يتم وضع التوابل والزيت وفصين من الثوم.

الخلط الجيد للمكونات وتهدئة النار تماما ليتم الطحن باستعمال الهاند بلندر.

بعد ذلك اام خطوة تعبئة الصلصة بالبرطمان الملائم، وهذا لتكون صالحة للاستخدام.

حنب تحصلي على طماطم طازجة عند تخزينها سجل إضافة ملعقة واحدة تعمل على للحفاظ على طعمها ومذاقها وتصبح مثل الجاهز تماما وهذه الملعقة أو الخلطة قد قمنا بذكرها وهب ملعقة النشا حيث تلعب دور كببر فى للحفاظ علي جودة الطماطم في وقت قصير بدون أن تذبل عند خروجها من الفريزر تصبح كأنك لسه شرياها تصبح طازج يمكن تخظ