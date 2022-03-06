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عمر شويل - جدة طريقة تحضير السجق البلدي بطريقة المحلات واحلى من عربيات السجق بطعم ومذاق مميز - ثقفني
طريقة تحضير السجق البلدي بطريقة المحلات من أكثر الوصفات السريعة و الشهية التي اشتهرت كثيرًا في المحلات والمطاعم هو السجق البلدي فهي من منتجات اللحوم اللذيذة و المغذية جداً، كما أصبح السجق يدخل في العديد من الطرق و الوصفات العديدة كبديل اللحمة المفرومة، وسنقدم لكم طريقة سهلة واقتصادية وسريعة جدًا يمكن تحضيرها في الغذاء و العشاء فهي من الوصفات أشهر الأطباق التي تقدم في المطاعم و المحلات وسنقدم لكم طريقة المحلات في تحضير أحلى طبق سجق بلدي.
مكونات السجق البلدي
هذه الطريقة للسجق لا تحتاج الكثير من المكونات و المقادير فجميع مكوناتها متواجدة في جميع المنازل والمكونات هي:
- نصف كيلو من السجق البلدي.
- 3 حبة فلفل رومي الألوان.
- 5 حبات طماطم.
- 2 بصلة حجم صغير.
- 4 فصوص ثوم أو ملعقة صغيرة مفرومة
- فلفل حار(اختياري).
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- 3 معالق من الكزبرة الخضراء.
التوابل
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- مكعب مرقة.
طريقة التحضير السجق البلدي
- في البداية نقوم بتقشير البصل و تنظيف بالماء جيدًا ثم نقوم بتقطيعه شرائح رفيعة جوليان.
- ثم نأتي بالفلفل الأخضر ونقوم بتقطيع نصف وتقطع شرائح رفيعة أيضًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع طاسة كبيرة على نار متوسطة و نضيف بداخلها القليل من الزيت.
- عندما يسخن الزيت نقوم بوضع البصل المقطع شرائح و نشوحه مع الزيت جيدًا حتى يبدأ ان يذبل.
- نقوم بفرم فصوص الثوم ناعم ونضيف نصف كمية الثوم على البصل ونشوحه مع البصل جيدًا لكي يعطي للسجق رائحة وطعم.
- بعد ذلك نأتي بالسجق البلدي ونضعه على البصل ونشوحة مع البصل جيدًا لمدة 5 دقائق على نار متوسطة.
- يمكنك تقطيع السجق إلى مكعبات متوسطة الحجم أو تركه هكذا كامل.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكمية المتبقية من الثوم على السجق و نضيف مكعب المرقة و الملح والفلفل الأسود و الكزبرة و الكمون.
- نشوح كل هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.
ثم نقوم باضافة الفلفل الألوان المقطع شرائح ونضيف الفلفل الحار ونقلبهم مع بعضهم لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع الطماطم شرائح رفيعة ونقوم بوضعه على السجق ونشوحه بشكل جيد.
- نهدئ النار قليلاً ونترك السجق حتى يكمل تسويتة.
- عندما يتم تسوية السجق نطفئ النار ونقوم بإضافة الكزبرة الخضراء و نقوم بتقليبه مع السجق البلدي.
- بعد ذلك نقوم بتقديم السجق البلدي إلى الطعام بالصحة والهنا.