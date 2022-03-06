طريقة تحضير السجق البلدي بطريقة المحلات واحلى من عربيات السجق بطعم ومذاق مميز

طريقة تحضير السجق البلدي بطريقة المحلات من أكثر الوصفات السريعة و الشهية التي اشتهرت كثيرًا في المحلات والمطاعم هو السجق البلدي فهي من منتجات اللحوم اللذيذة و المغذية جداً، كما أصبح السجق يدخل في العديد من الطرق و الوصفات العديدة كبديل اللحمة المفرومة، وسنقدم لكم طريقة سهلة واقتصادية وسريعة جدًا يمكن تحضيرها في الغذاء و العشاء فهي من الوصفات أشهر الأطباق التي تقدم في المطاعم و المحلات وسنقدم لكم طريقة المحلات في تحضير أحلى طبق سجق بلدي.

مكونات السجق البلدي

هذه الطريقة للسجق لا تحتاج الكثير من المكونات و المقادير فجميع مكوناتها متواجدة في جميع المنازل والمكونات هي:

نصف كيلو من السجق البلدي.

3 حبة فلفل رومي الألوان.

5 حبات طماطم.

2 بصلة حجم صغير.

4 فصوص ثوم أو ملعقة صغيرة مفرومة

فلفل حار(اختياري).

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

3 معالق من الكزبرة الخضراء.

التوابل

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

مكعب مرقة.

طريقة التحضير السجق البلدي