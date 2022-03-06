صحة

طريقة تحضير السجق البلدي بطريقة المحلات واحلى من عربيات السجق بطعم ومذاق مميز

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير السجق البلدي بطريقة المحلات واحلى من عربيات السجق بطعم ومذاق مميز - ثقفني

طريقة تحضير السجق البلدي بطريقة المحلات من أكثر الوصفات السريعة و الشهية التي اشتهرت كثيرًا في المحلات والمطاعم هو السجق البلدي فهي من منتجات اللحوم اللذيذة و المغذية جداً، كما أصبح السجق يدخل في العديد من الطرق و الوصفات العديدة كبديل اللحمة المفرومة، وسنقدم لكم طريقة سهلة واقتصادية وسريعة جدًا يمكن تحضيرها في الغذاء و العشاء فهي من الوصفات أشهر الأطباق التي تقدم في المطاعم و المحلات وسنقدم لكم طريقة المحلات في تحضير أحلى طبق سجق بلدي.

مكونات السجق البلدي

هذه الطريقة للسجق لا تحتاج الكثير من المكونات و المقادير فجميع مكوناتها متواجدة في جميع المنازل والمكونات هي:

  • نصف كيلو من السجق البلدي.
  • 3 حبة فلفل رومي الألوان.
  • 5 حبات طماطم.
  • 2 بصلة حجم صغير.
  • 4 فصوص ثوم أو ملعقة صغيرة مفرومة
  • فلفل حار(اختياري).
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
  • 3 معالق من الكزبرة الخضراء.

التوابل

  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
  • ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
  • نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
  • مكعب مرقة.

طريقة التحضير السجق البلدي 

  • في البداية نقوم بتقشير البصل و تنظيف بالماء جيدًا ثم نقوم بتقطيعه شرائح رفيعة جوليان.
  • ثم نأتي بالفلفل الأخضر ونقوم بتقطيع نصف وتقطع شرائح رفيعة أيضًا.
  • بعد ذلك نقوم بوضع طاسة كبيرة على نار متوسطة و نضيف بداخلها القليل من الزيت.
  • عندما يسخن الزيت نقوم بوضع البصل المقطع شرائح و نشوحه مع الزيت جيدًا حتى يبدأ ان يذبل.
  • نقوم بفرم فصوص الثوم ناعم ونضيف نصف كمية الثوم على البصل ونشوحه مع البصل جيدًا لكي يعطي للسجق رائحة وطعم.
  • بعد ذلك نأتي بالسجق البلدي ونضعه على البصل ونشوحة مع البصل جيدًا لمدة 5 دقائق على نار متوسطة.
  • يمكنك تقطيع السجق إلى مكعبات متوسطة الحجم أو تركه هكذا كامل.
  • بعد ذلك نقوم بوضع الكمية المتبقية من الثوم على السجق و نضيف مكعب المرقة و الملح والفلفل الأسود و الكزبرة و الكمون.
  • نشوح كل هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.
    ثم نقوم باضافة الفلفل الألوان المقطع شرائح ونضيف الفلفل الحار ونقلبهم مع بعضهم لمدة 5 دقائق.
  • بعد ذلك نقوم بتقطيع الطماطم شرائح رفيعة ونقوم بوضعه على السجق ونشوحه بشكل جيد.
  • نهدئ النار قليلاً ونترك السجق حتى يكمل تسويتة.
  • عندما يتم تسوية السجق نطفئ النار ونقوم بإضافة الكزبرة الخضراء و نقوم بتقليبه مع السجق البلدي.
  • بعد ذلك نقوم بتقديم السجق البلدي إلى الطعام بالصحة والهنا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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