نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة الكوافيرات.. صبغ الشعر باللون النحاسي الرائع في 5 دقائق وتغطية الشعر الأبيض بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون النحاسي بدون مواد كيميائية من أهم الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم تلوين الشعر وإكسابه العديد من الخصائص والتي من بينها اللون المقلي والدرجة النحاسية الأكثر تميز مع توفر العديد من المغذيات في تلك الوصفة واتي تعمل على إزالة أي مشكلات قد تعترض نمو الشعر كما أن تلك التركيبة تعمل على تحفير نمو الشعر من البصيلات حيث تعمل على توفير العديد من الفيتامينات عن طريق مكونات الخليط والتي تعمل على التحسين أيضا من طول الشعر، ومن خلال ما يلي نقدم لك أهم المكونات الأساسية للوصفة والطريقة واجبة الاتباع للتحضير.

صبغ الشعر باللون النحاسي بدون مواد كيميائية

صبغ الشعر باللون النحاسي من أفضل ما يمكن أن يتم استعماله للحصول على أفضل لون للشعر حيث أن الدرجة النحاسية للشعر من أكثر الألوان التي ترغب فيها مختلف السيدات من محبي اللون المغاير للون الأسود أو البني ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن المقدار الأساسي الذي يلزم لتحضير الخليط.

مكونات لصبغ الشعر باللون النحاسي

من أفضل المكونات التي من الممكن أن تكون بداية لتحضير تلك الوصفة ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الخروع,.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من الماء الفاتر.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير للوصفة

كي تحصلي على الدرجة النحاسية للشعر من الممكن أن تستخدمي المكونات الآتية وهذا ما يكون للحصول على الشعر بدرجة لون نحاسية مميزة ومن دون الحاجة إلى استعمال أي مكونات كيميائية والمكونات تكون مثالية للمزج بالطريقة الآتية:

الخطوة الأولى تكون من خلال الإذابة التامة للفازلين.

يتم مزج الفازلين مع النشا ولحناء والقهوة مع إضافة الكركم والتقليب الجيد.

بعد أن يتم المزج ما بين مختلف المكونات مع الإضافة لليمون يتم وضع الخليط في علبة محكمة الغلق ومن ثم يتم تطبيق الوصفة على خصلات الشعر.

التطبيق يكون لمدة تعدل ثلث ساعة وبعدها يتم غسل الشعر بالماء الفتر مع الشامبو الطبيعي.

يمكنك صبغ الشعر باللون البني الرائع ف البيت بدون الحاجه الى استخدام الكوافيرات أو صالونات التحميل وهذه الطريقة هي استخدم النسكافيه والكاكاو يعمل علي صبغ الشعر باللون البني في وقت قصير خلال دقائق تحصلي على شعر بني مصل الكوافيرات وقد أوضحنا في هذا المقال الطرق التي يمكنك الحصول عليها على شعر نحاسي جميل في وقت قصير جدا و