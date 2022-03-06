بكوب دقيق واحد أصنعي بسكويت نواعم الدايب دوب على أصوله بطريقة غير مكلفة وبطعم روعة

من أكثر أنواع البسكويت شهرة في العديد من الدول هو بسكويت النواعم فهو يعد من أحلى وأجمل أنواع المخبوزات حيث أنه يتميز بمذاق جميل وشهي، وغير ذلك أنه دايب جدا وله قوام هش وطريقة عجينته سهلة جدا فالمقادير التي يحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة ويمكننا أن نقوم بعمله في البيت ويكون بنفس نتيجة بسكويت النواعم الجاهز، فغالبا لا يوجد أي منزل خالي من وجود البسكويت به فتقوم معظم الأمهات بخبز البسكويت لتناوله في وجبة الإفطار أو ممكن أن نتناوله في وجبة العشاء مع كوب من الحليب أو كوب من الشاي.

مكونات بسكويت النواعم

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب كبير إلا ربع من الزبدة الطرية.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

أربع بيضات.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

نصف كوب كبير من الماء.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

طريقة عمل بسكويت النواعم