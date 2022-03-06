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عمر شويل - جدة بكوب دقيق واحد أصنعي بسكويت نواعم الدايب دوب على أصوله بطريقة غير مكلفة وبطعم روعة - ثقفني
من أكثر أنواع البسكويت شهرة في العديد من الدول هو بسكويت النواعم فهو يعد من أحلى وأجمل أنواع المخبوزات حيث أنه يتميز بمذاق جميل وشهي، وغير ذلك أنه دايب جدا وله قوام هش وطريقة عجينته سهلة جدا فالمقادير التي يحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة ويمكننا أن نقوم بعمله في البيت ويكون بنفس نتيجة بسكويت النواعم الجاهز، فغالبا لا يوجد أي منزل خالي من وجود البسكويت به فتقوم معظم الأمهات بخبز البسكويت لتناوله في وجبة الإفطار أو ممكن أن نتناوله في وجبة العشاء مع كوب من الحليب أو كوب من الشاي.
مكونات بسكويت النواعم
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب كبير إلا ربع من الزبدة الطرية.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- أربع بيضات.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- نصف كوب كبير من الماء.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
طريقة عمل بسكويت النواعم
- قومي بإحضار وعاء عميق ونضع به أربع بيضات ويتم تجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة ونقوم بخفق البيض.
- ثم نضع كوب واحد كبير من الحليب السائل ونستمر في تشغيل المضرب وبعد ذلك يتم إضافة كوب كبير إلا ربع من الزبدة الطرية مع الإستمرار في الخلط.
- وبعد ذلك نضع نصف كوب كبير من الماء بشكل تدريجي ويتم تشغيل المضرب وقومي بوضع كوب واحد كبير من السكر البودر ونستمر في الخفق.
- ويتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد للحصول على خليط كريمي لونه فاتح ويكون ناعم.
- ونحضر إناء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.
- ثم نضع خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض وقومي بعجن كل المكونات مع بعض لكي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة ونترك العجينة ربع ساعة حتي ترتاح.
- ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تجهيز صينية ويتم تشكيل البسكويت ووضعه في الصينية ويتم إدخالها في الفرن حتى يكون لون البسكويت ذهبي.