بصوص البشاميل الرهيب أعملي المكرونة النجرسكو على أصولها بالخلطة اللذيذة بطعم وريحة جنان

دائما نلاحظ أن العديد من الأطفال ينجذبون إلى تناول المأكولات السريعة لأنها لذيذة وتعمل على إشباع المعدة بشكل كبير، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من المأكولات السريعة مثل المكرونة بجميع أنواعها وكذلك الساندوتشات وغيرها من الأنواع الأخرى وتعتبر المكرونة من المأكولات السريعة التي تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير ولفترات طويلة، وتعتبر من ألذ أنواع المكرونات اللذيذة هي المكرونة النجرسكو اللذيذة التي يمكننا عملها إما بالفراخ أو اللحمة وتعمل هذه المكرونة .

ويعتبر الأساس في طعهما اللذيذ هو الجبن التي يمكننا إضافتها مع الحشوة لأنها تضيف لها طعم لذيذ وجميل، ودائما تقوم الناس عندما يرغبون بتناول المكرونة النجرسكو يقومون بشرائها من بعض المطاعم الخارجية أو يقومون بتناولها في المحلات الخارجية التي تعمل هذه المطاعم على بيع المكرونة بأغلى الأسعار بالإضافة إلى أننا إذا قومنا بتناول هذه المكرونة نصاب بالعديد من الأمراض نتيجة لأنه من المحتمل أن تكون هذه المكرونة محملة بالملوثات التي تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

مكونات المكرونة النجرسكو

كيلو واحد من المكرونة على شكل قلم.

قطعتان من صدور الفراخ مقطعة إلى شرائح.

حبتان إثنان من البصل الشرائح.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر الشرائح.

حبة واحدة من الطماطم شرائح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

كمية من ميكس الجبن.

طريقة عمل المكرونة النجرسكو