بسكويت نواعم على أصوله بأدق المقادير أصنعي بسكويت نواعم الدايب بطعم يذوب في الفم

البسكويت من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأطفال لأنها تبدو بطعم لذيذ ورائع ويمكننا تناول هذا البسكويت في العديد من الأوقات حيث تقوم الغالبية العظمى من الناس بتناول هذا البسكويت في وجبات الإفطار لأنه خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من البسكويت التي يمكننا تناولها بها حيث يمكننا عمله بحشوة الكريمة أو الشيكولاتة وغيرها من الحشوات المختلفة المتعددة، ونجد أن الغالبية العظمى من الناس يقومون بتناول البسكويت من المحلات التجارية التي هذه المحلات على بيعها بأغلى الأسعار.

بالإضافة إلى أننا من المحتمل أن نصاب بالعديد من الأمراض نتيجة إحتواء هذا المنتح على المواد الحافظة التي تعمل على إصابتنا بالعديد من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة في النهاية، ويعتبر البسكويت الناعم من ألذ وأشهى أنواع البسكويت الذي يمكننا تناوله في وجبات الأفطار والعشاء وكذلك تناوله كسناكس بين الوجبات نظرا لهشاشته وطعمه اللذيذ، ويمكننا تناوله مع العديد من المشروبات مثل مشروب الشاي ومشروب الحليب والعصائر وغيرها من المشروبات الأخرى العديدة.

مكونات بسكويت النواعم

كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.

كوبان إثنان إلا ربع من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد إلا ربع من السمنة النباتي.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

طريقة عمل بسكويت النواعم