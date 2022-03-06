بالتتبيلة والخلطة السرية أعملي الكبدة الإسكندراني بالطريقة الأصلية بطعم ومذاق رهيب

تعمل العديد من السيدات على البحث عن طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل بأرخص الأسعار وبدون تكلقة ولا تعب وبنفس الطعم الذي يقومون بشرائه من المحلات الخارجية، حيث تعتبر الكبدة من أكثر المأكولات التي تحتوي على كميات كبيرة من القيمة الغذائية العالية التي يحتاجها الجسم بكثرة في تغذية خلايا الجسم والتمتع بصحة جيدة حيث تعمل الكبدة على علاج فقر الدم وعلاج الأنيميا، حيث يوجد العديد من الطرق التي يمكننا عمل الكبدة بها وتعتبر من أكثر أنواع الكبدة اللذيذة التي يقبل على تناولها العديد من الناس وهي الكبدة الإسكندراني حيث توجد هناك نكهة مختلفة من الكبدة وتبدو بطعم ونكهة رائعة تعمل على جذب العديد من الناس على تناوله بكميات كبيرة.

وتعتبر الكبدة من المأكولات التي يمكننا تناولها بالعديد من الأشكال المختلفة حيث يوجد البعض من الناس يقومون بتناولها على شكل ساندوتشات مع بعض المقبلات الأخرى الإضافية التي ترغبين بها، ويعتقد الكثير من الناس أنهم لا يتمكنون من عمل الكبدة الإسكندراني لأنهم يعتقدون أن هذه الكبدة تحتاج إلى العديد من المكونات والبهارات الأخرى العديدة التي لا تتوافر إلا في محلات المطاعم الخارجية، على الرغم من أننا نتمكن من عمل الكبدة الإستكندراني في المنزل بأبسط المكونات وبدون تكلفة.

مكونات الكبدة الإسكندراني

كيلو واحد من الكبدة البلدي مقطعة إلى شرائح.

حبتان إثنان من البصل شرائح.

حبتان إثنان من الفلفل الأخضر شرائح.

حبة واحدة كبيرة من الطماطم مقطعة إلى شرائح.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات مشكلة.

كمية من الخل.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني