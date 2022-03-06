بصوص الشوكولاتة أعملي كيكة الشوكولاتة غرقانة بالصوص بمقادير مظبوطة وغير مكلفة بطعم هش وخفيف

تعتبر الحلويات هي من أكثر الأشياء الضرورية في حياتنا لأن الحلويات تقدم بعمل الكثير من الأشياء في أجسامنا حيث تعمل على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بالإضافة إلى أن هذه الحلويات تعتبر غذاء المخ الرئيسي، ويجب علينا أن لا نقوم بتناول هذه الحلويات بكميات كبيرة حتى لا نصاب بالعديد من الأمراض التي تنتج عنها ومن أمثلة الأمراض التي تنتج عن تناول الحلويات بكميات كبيرة وهي المرض السكري أو مرض السمنة المفرطة لذلك علينا أن نتناول قدر بسيط منها قدر يكفى حاجة الجسم.

وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها الكيك والجلاش والبسبوسة وغيرها من الأنواع المختلفة الأخرى من هذه الحلويات، وتعتبر من أشهر الحلويات التي تقوم الغالبية العظمى من الأطفال على تناولها بكميات كبيرة هي كيك الشيكولاتة التي تقوم العديد من الناس بشرائها من المحلات التجارية التي تعمل هذه المحلات على بيعها بأغلى الأسعار مثل محلات الحلويات بالإضافة إلى أن يمكننا إصابتنا بالعديد من الأمراض التي تنتج عند تناولنا لهذا الكيك من المحلات التجارية.

مكونات كيكة الشوكولاته

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث حبات من البيض.

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد إلا ربع من السكر.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته