فوائد غير متوقعة عند وضع ملعقة فازلين على بشرتك قبل النوم بياض وجمال لن تصدقي

من أكثر الأشياء التي تسعى إليها كل إمرأة وفتاة هو أن تحصل على بشرة بيضاء ولكن بطريقة طبيعية وبدون أن نترك أي أثر سلبي على الوجه، فمن المعروف أن البشرة تكون حساسة جدا لذلك لابد من تجنب إستعمال أي شيء يحتوي على مواد كيميائية مثل بعض الكريمات والمنتجات التي توجد في الأسواق وتساعد على التفتيح، لأنها ممكن أن تضر البشرة بشكل كبير جدا فبسبب هذا تبحث جميع الفتيات عن الإستخدام الأفضل الذي يساعدنا في تبييض البشرة، لأن البشرة السمراء قد تتسبب في إزعاج عدد كبير من السيدات فيرغبون في إستعمال شئ مناسب لتبييضها بشكل صحي وطبيعي.

ومن ضمن هذه الإستعمالات هو الخلطات الطبيعية حيث أن جميع الخلطات بلا إستثناء تعمل على تفتيح البشرة ولا يوجد لها أي أضرار سلبية، فمن ضمن هذه الخلطات هي خلطة الفازلين بالإضافة إلى عدد من المواد الطبيعية وأن الفازلين له دور كبير جدا في تفتيح البشرة بشكل عام سواء الوجه أو الجسم، وغير أنه يساعد على التبييض فهو يعمل على ترطيب البشرة الجافة وتنعيمها ومعالجتها من مشاكل كثيرة، وكذلك توجد إستخدامات عديدة جدا للفازلين فهو له القدرة علي تطويل الشعر أيضا وتنعيمه وعلاجه من عدة مشكلات.

مكونات وصفة الفازلين لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة الفازلين لتبييض الوجه