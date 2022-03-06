نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد غير متوقعة عند وضع ملعقة فازلين على بشرتك قبل النوم بياض وجمال لن تصدقي في المقال التالي
من أكثر الأشياء التي تسعى إليها كل إمرأة وفتاة هو أن تحصل على بشرة بيضاء ولكن بطريقة طبيعية وبدون أن نترك أي أثر سلبي على الوجه، فمن المعروف أن البشرة تكون حساسة جدا لذلك لابد من تجنب إستعمال أي شيء يحتوي على مواد كيميائية مثل بعض الكريمات والمنتجات التي توجد في الأسواق وتساعد على التفتيح، لأنها ممكن أن تضر البشرة بشكل كبير جدا فبسبب هذا تبحث جميع الفتيات عن الإستخدام الأفضل الذي يساعدنا في تبييض البشرة، لأن البشرة السمراء قد تتسبب في إزعاج عدد كبير من السيدات فيرغبون في إستعمال شئ مناسب لتبييضها بشكل صحي وطبيعي.
ومن ضمن هذه الإستعمالات هو الخلطات الطبيعية حيث أن جميع الخلطات بلا إستثناء تعمل على تفتيح البشرة ولا يوجد لها أي أضرار سلبية، فمن ضمن هذه الخلطات هي خلطة الفازلين بالإضافة إلى عدد من المواد الطبيعية وأن الفازلين له دور كبير جدا في تفتيح البشرة بشكل عام سواء الوجه أو الجسم، وغير أنه يساعد على التبييض فهو يعمل على ترطيب البشرة الجافة وتنعيمها ومعالجتها من مشاكل كثيرة، وكذلك توجد إستخدامات عديدة جدا للفازلين فهو له القدرة علي تطويل الشعر أيضا وتنعيمه وعلاجه من عدة مشكلات.
مكونات وصفة الفازلين لتبييض الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة الفازلين لتبييض الوجه
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضع ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم خلطهم مع بعض لتجانس جميع المكونات.
- ثم نضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك قومي بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الإسبوع.