لن تصدقي مكون تبييض الأسنان والتخلص من الجير والأصفرار نهائياً أسنان كاللؤلؤ من أول مرة

تعتبر الأسنان البيضاء هي مصدر سعادة أي فتاة وجاذبيتها لأنها تعطي إليها الثقة بنفسها وتجعلها تبتسم بدون إحراج ولا خجل، حيث يوجد هناك العديد من الناس يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالأسنان ومنها مشكلة الإصفرار ومشكلة تراكم الجير الذي يسبب العديد من المشكلات لدى الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة، وقد جعلت هذه المشكلة الغالبية العظمى من الفتيات يصابون بالعديد من المواقف المحرجة وكذلك العديد من الضيق والتعب النفسي، ونتيجة لهذه المشكلة جعلت الغالبية العظمى من الفتيات الذين يعانون من مشكلة إصفرار الأسنان جعلتهم يبحثون عن بعض الإستخدامات التي تعمل على إزالة طبقات الجير المتراكمة وكذلك مشكلة الإصفرار الناتجة عن الجير المتراكم.

وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي يقوم الغالبية من الناس باللجوء إليها هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأجهزة المتخصصة التي يتم إستخدامها من قبل الأطباء المتخصصين حيث يمكننا عمل هذه بأغلى الاسعار لذلك نجد القليل من الناس يقومون بإستخدامها، وتعتبر من أفضل الطرق التي تمكنا من الحصول على أسنان لامعة وبيضاء مثل الحليب هي وصفة القرنفل السحرية.

مكونات خلطة القرنفل لتبييض الأسنان

ملعقة واحدة كبيرة من بودرة القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحد صغيرة من البيكنج صودا.

طريقة تحضير خلطة القرنفل لتبييض الأسنان