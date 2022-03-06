نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي مكون تبييض الأسنان والتخلص من الجير والأصفرار نهائياً أسنان كاللؤلؤ من أول مرة في المقال التالي
تعتبر الأسنان البيضاء هي مصدر سعادة أي فتاة وجاذبيتها لأنها تعطي إليها الثقة بنفسها وتجعلها تبتسم بدون إحراج ولا خجل، حيث يوجد هناك العديد من الناس يعانون من بعض المشكلات المتعلقة بالأسنان ومنها مشكلة الإصفرار ومشكلة تراكم الجير الذي يسبب العديد من المشكلات لدى الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة، وقد جعلت هذه المشكلة الغالبية العظمى من الفتيات يصابون بالعديد من المواقف المحرجة وكذلك العديد من الضيق والتعب النفسي، ونتيجة لهذه المشكلة جعلت الغالبية العظمى من الفتيات الذين يعانون من مشكلة إصفرار الأسنان جعلتهم يبحثون عن بعض الإستخدامات التي تعمل على إزالة طبقات الجير المتراكمة وكذلك مشكلة الإصفرار الناتجة عن الجير المتراكم.
وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي يقوم الغالبية من الناس باللجوء إليها هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأجهزة المتخصصة التي يتم إستخدامها من قبل الأطباء المتخصصين حيث يمكننا عمل هذه بأغلى الاسعار لذلك نجد القليل من الناس يقومون بإستخدامها، وتعتبر من أفضل الطرق التي تمكنا من الحصول على أسنان لامعة وبيضاء مثل الحليب هي وصفة القرنفل السحرية.
مكونات خلطة القرنفل لتبييض الأسنان
- ملعقة واحدة كبيرة من بودرة القرنفل.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحد صغيرة من البيكنج صودا.
طريقة تحضير خلطة القرنفل لتبييض الأسنان
- عليكي أولا بمضمضة الأسنان جيدا بالماء ثم قومي بتحضير هذه الخلطة.
- أحضري طبق وضعي به بودرة القرنقل مع عصير الليمون مع البيكنج صودا وقومي بتقليبهما جيدا ببعضهما.
- بعد تقليب جميع هذه المكونات ببعضها قومي بتحضير الفرشاة وقومي بغسمها في هذه الخلطة.
- بعد غمس الفرشاة في خلطة القرنفل قومي بتفريش أسنانك بالفرشاة والخلطة السحرية جيدا لمدة عشر فقط من الدقائق.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بترك هذه الخلطة على أسنانك لمدة خمسة عشر دقيقة، بعد ذلك أغسلي ومضمضي أسنانك جيدا بالماء البارد.
عليكي بتكرار هذه العملية مرتان في كل يوم للحصول على النتيجة التي تحلمين بها خلال أقل وقت ممكن.