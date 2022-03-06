إعملي كيك الفانيليا الشهي بأسرع طريقة ممكنة بالمنزل وبطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة

كيك الفانيليا من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي يحبون تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي كما أنها مشهورة في كل محلات الحلويات والمخبوزات المنتشرة في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وتعتبر الكيك من الحلويات التي لا تحتوي على كميات كبيرة من السكريات على عكس باقي أنواع الحلويات الأخرى، وتوجد هناك العديد الحشوات المختلفة التي يمكننا عمل الكيك بها، وكما أن البعض من الناس يقومون بعمل الكيك بالفانيليا، أو كيك بالبرتقال، أو كيك الشاي السادة، وغيرها من الأنواع الأخرى المتنوعة من الكيك، وكما يعتبر كيك الفانيليا من أنواع الكيك اللذيذة والتي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الأطفال، وذلك لأن هذا النوع من الكيك يمكننا تناوله مع العديد من المشروبات الأخرى، ومنها مشروب الحليب، أو مشروب الشاي، أو العصائر وغيرها من الأنواع الأخرى من المشروبات، وتعاني العديد من السيدات عند عملهم لكيك الفانيليا أنها تصبح غير هشة وتحتوي على تكتلات غير مرغوبة تجعل الكيك يبدو بطعم غير مناسب، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية في المنزل بأبسط المكونات وبدون تكلفة ولا مجهود لعمل أحلي وأطعم كيك الفانيليا.

طريقة عمل كيك الفانيليا ومكوناتها

المكونات

ثلاث حبات من البيض.

كوبان إثنان من الدقيق الأبيض.

كوب واحد إلا ربع من السمنة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفانيليا.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد إلا ربع من السكر.

طريقة التحضير