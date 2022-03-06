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عمر شويل - جدة ب2 كوب دقيق فقط أعملي بسكويت البرتقال السريع بمكونات هشة وخفيفة ألذ بسكويت هتفطري بيه - ثقفني
يعتبر البسكويت من أحلى الأكلات التي يعشقها جميع الناس بلا إستثناء وخاصة صغار السن فأنه يتميز بمذاق لذيذ وشهي سواء أي نوع من أنواعه المختلفة، ولكن الذي يحبه الأشخاص بكثرة ويرغبون في تناوله بشكل كثير هو بسكويت البرتقال فهذا البسكويت يكون له نكهة ورائحة تجذب إليه الكثير، وأن بسكويت البرتقال له مميزات كثيرة جدا فمنها أنه خفيف جدا علي المعدة بسبب عدم إحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون وأيضا لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، فيرغب الكثير من الناس أن يقومون بشراؤه من المخابز ولكن تفضل كل الأمهات أن تقوم بعمل هذا البسكويت في المنزل.
مكونات بسكويت البرتقال
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- نصف كوب كبير من السكر الناعم.
- ملعقتان صغيرتان من بشر قشر البرتقال.
- كوب كبير وربع من الزبدة الطرية.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة كبيرة الحجم من عطر البرتقال.
طريقة عمل بسكويت البرتقال
- قومي أولا بتسخين الفرن جيدا حيث يتم تشغيلها على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نحضر وعاء عميق ونضع به كروب واحد كبير وربع من الزبدة ويفضل أن تكون طرية.
- وبعد ذلك يتم إضافة نصف كوب كبير من السكر الناعم ثم نقوم بتجهيز مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة لخفق الزبدة مع السكر جيدا.
- وعند التأكد من ذوبان السكر قومي بوضع نصف ملعقة كبيرة الحجم من عطر البرتقال ونضيف ملعقتان صغيرتان من بشر قشر البرتقال ونستمر في تشغيل المضرب.
- وعند خفق كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد فيتم الحصول على خليط كريمي ناعم وبعد ذلك يتم وضع كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ورشة من الملح.
- ثم قومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم عجن جميع المكونات مع بعضها بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة طرية وسهلة التشكيل.
- ونحضر صينية خبز مناسبة ويتم تشكيل عجينة البسكويت بالشكل المرغوب فيه ونضعهم في الصينية ثم قومي بإدخال الصينية في الفرن ونتركه حتى يكون البسكويت لونه ذهبي.