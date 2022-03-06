ب2 كوب دقيق فقط أعملي بسكويت البرتقال السريع بمكونات هشة وخفيفة ألذ بسكويت هتفطري بيه

يعتبر البسكويت من أحلى الأكلات التي يعشقها جميع الناس بلا إستثناء وخاصة صغار السن فأنه يتميز بمذاق لذيذ وشهي سواء أي نوع من أنواعه المختلفة، ولكن الذي يحبه الأشخاص بكثرة ويرغبون في تناوله بشكل كثير هو بسكويت البرتقال فهذا البسكويت يكون له نكهة ورائحة تجذب إليه الكثير، وأن بسكويت البرتقال له مميزات كثيرة جدا فمنها أنه خفيف جدا علي المعدة بسبب عدم إحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون وأيضا لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، فيرغب الكثير من الناس أن يقومون بشراؤه من المخابز ولكن تفضل كل الأمهات أن تقوم بعمل هذا البسكويت في المنزل.

مكونات بسكويت البرتقال

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من السكر الناعم.

ملعقتان صغيرتان من بشر قشر البرتقال.

كوب كبير وربع من الزبدة الطرية.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من عطر البرتقال.

طريقة عمل بسكويت البرتقال