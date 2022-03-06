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عمر شويل - جدة كيكة الفانيليا اليومية أعملي كيكة الفانيليا الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية وبطعم لذيذ - ثقفني
من أشهر وألذ أنواع الحلويات على مستوى العالم هي الكيك حيث أنه يتميز بطعم جميل ورائع وله رائحة شهية جدا وأن الكيك يفضل تناوله من قبل جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، وتعد من الحلويات الأساسية التي لابد من وجودها في المناسبات وأعياد الميلاد وغيرهم فقد توجد الكثير من أنواع الكيك المختلفة ولكن التي تستهلك بكثرة من قبل الناس ويكون عليها إقبال أكبر هي كيكة الفانيليا، فهذه الكيكة سهلة جدا في تحضيرها وغير ذلك أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان والأطفال بالتحديد وبجانب هذا أن مكوناتها إقتصادية.
مكونات كيكة الفانيليا
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد كبير من السكر الناعم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ثلاث بيضات.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
طريقة عمل كيكة الفانيليا
- في البداية لابد من تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة عند وضع صينية الكيك بها ثم نحضر قالب كيك مناسب ويتم دهنه بالزيت ونضيف رشة من الدقيق في القاع وعلى الجوانب.
- ونحضر وعاء مناسب ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه رشة من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض.
- ثم قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث بيضات ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وكوب واحد كبير من الحليب السائل.
- وبعد ذلك يتم وضع كوب واحد كبير من السكر الناعم وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض ونقوم بإضافة نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله لخفق كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد ويتم تشغيله لمدة عشر دقائق تقريبا لكي نحصل على خليط فاتح اللون وهش.
- ثم نضع هذا الخليط على خليط الدقيق ويتم عجنهم مع بعض لتجانس الدقيق مع باقي المكونات وبعد ذلك نضع خليط الكيك في القالب ويتم إدخاله الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة.