كيكة الفانيليا اليومية أعملي كيكة الفانيليا الهشة الخفيفة بمقادير اقتصادية وبطعم لذيذ

من أشهر وألذ أنواع الحلويات على مستوى العالم هي الكيك حيث أنه يتميز بطعم جميل ورائع وله رائحة شهية جدا وأن الكيك يفضل تناوله من قبل جميع الأشخاص سواء كبار السن أو صغار السن، وتعد من الحلويات الأساسية التي لابد من وجودها في المناسبات وأعياد الميلاد وغيرهم فقد توجد الكثير من أنواع الكيك المختلفة ولكن التي تستهلك بكثرة من قبل الناس ويكون عليها إقبال أكبر هي كيكة الفانيليا، فهذه الكيكة سهلة جدا في تحضيرها وغير ذلك أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان والأطفال بالتحديد وبجانب هذا أن مكوناتها إقتصادية.

مكونات كيكة الفانيليا

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد كبير من السكر الناعم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ثلاث بيضات.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

طريقة عمل كيكة الفانيليا