سحر مفعول ملعقة القرنفل والشامبو لتنعيم وتطويل الشعر بسرعة البرق لن تصدقي نمو شعرك وجماله

يعد القرنفل من المواد الطبيعية المهمة والتي تستخدم في تسكين الم الاسنان ، ولاكن ليس استخدامها يقتصر على الاسنان فقط ولكنه يعد مكون مهم جدا لصحة الشعر وتقويته ، لذا لقى القرنفل شهرة واسعة في الاونة الاخيرة بخلطة مع الشامبو وهذا لعلاج الشعر من القشرة وتساقط الشعر وتطويل الشعر ، كما سنوضح هنا استخدامات منقوع القرنفل لتقوية الشعر ومنع تساقطه وتكثيفه وتطويله واعطاءه القوة كما انه يعمل على تطهير فروة الرأس من الفطريات والبكتريا واعطاء الشعر رائحة ذكية وجميلة واليكم طريقة خلط القرنفل مع الشامبو للحصول على شعر كثيف وطويل

خلطة القرنفل و شامبو جونسون لتطويل وتنعيم الشعر

مكونات خلطة القرنفل مع الشامبو:

20 حبة قرنفل صحيح

علبة شامبو ( جونسون ، دوف ، هيربل ، النوع المفضل لديك)

طريقة استخدام خليط القرنفل مع الشامبو

قومي بخلط 20 وحدة من القرنفل مع الشامبو المفضل لديك ، ثم اخلطيهم جيدا عن طريق رج الزجاجة ، ثم ستلاحظين تغير في لون الشامبو ان اصبح لونه غامق ، كما استخدمية دون تصفية لتسفيدي اكثر من خليط القرنفل لان كلما طالت مدة القرنفل مع الشامبو زادت الفائدة ، ثم دلكي شعرك المبتل جيدا بخليط القرنفل بلطف ، كرري استخدام الشامبو مرتان الى ثلاث مرات اسبوعيا ، ثم قومي بشطف شعرك جيدا مع استخدام بلسم الخاص بك

خليط القرنفل وشامبو الاطفال لتساقط الشعر

مكونات:

شامبو للاطفال

ملعقة من القرنفل

طريقة استخدام الخليط :

يقوم خليط القرنفل والشامبو على الحد من تساقط الشعر ومنع تقصفه وتعمل على ملئ فراغات الشعر وتقوية شعرك ولمعانه

نقوم بوض ملعقة القرنفل مع الشامبو ، مع تركه 12 ساعة حتى ينقع القرنفل مع الشامبو وتستخدم كلما اردتي غسيل شعرك ، وستذهلين من نتيجة شعرك ولمعانه وتقويته.

فوائد حبات القرنفل للشعر