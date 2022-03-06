بأدق المقادير أصنعي بسكويت الزبدة الدايب دوب على أصوله بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم لذيذ

من أشهر أنواع البسكويت أو المخبوزات هو البسكويت بجميع أنواعه المختلفة فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت، فمن ضمنها هو بسكويت النشادر وبسكويت الشاي وبسكويت الزبدة وبسكويت البرتقال وغير ذلك العديد ولكن النوع الألذ والأجمل هو بسكويت الزبدة، حيث أن هذا النوع من البسكويت يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس، فهو من الأنواع المشهورة في الكثير من الدول فهذا البسكويت يتميز بطعم لذيذ وشهي ودائما يقدم تناوله بجانب كوب من الشاي وغيره في وجبة الإفطار.

مكونات بسكويت الزبدة

كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من السكر الناعم.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضتان.

كمية مناسبة من صوص الشوكولاته.

طريقة عمل بسكويت الزبدة