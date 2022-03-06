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عمر شويل - جدة بأدق المقادير أصنعي بسكويت الزبدة الدايب دوب على أصوله بطريقة مميزة ومختلفة وبطعم لذيذ - ثقفني
من أشهر أنواع البسكويت أو المخبوزات هو البسكويت بجميع أنواعه المختلفة فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت، فمن ضمنها هو بسكويت النشادر وبسكويت الشاي وبسكويت الزبدة وبسكويت البرتقال وغير ذلك العديد ولكن النوع الألذ والأجمل هو بسكويت الزبدة، حيث أن هذا النوع من البسكويت يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس، فهو من الأنواع المشهورة في الكثير من الدول فهذا البسكويت يتميز بطعم لذيذ وشهي ودائما يقدم تناوله بجانب كوب من الشاي وغيره في وجبة الإفطار.
مكونات بسكويت الزبدة
- كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من السكر الناعم.
- كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- بيضتان.
- كمية مناسبة من صوص الشوكولاته.
طريقة عمل بسكويت الزبدة
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون منخول ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها ثم نحضر وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ونضيف إليها كوب واحد كبير من السكر البودر وقومي بإحضار مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة عالية.
- ونستمر في خلط الزبدة والسكر مع بعض للحصول على قوام كثيف وكريمي ثم نقوم بوضع بيضتان ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى لخفق البيض جيدا لعدة دقائق.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة مع الإستمرار في تشغيله ثم نضع كل كمية خليط الدقيق إلى هذا الخليط الكريمي ويتم عجنهم لكي نحصل على عجينة متماسكة.
- ويتم وضع هذه العجينة في الثلاجه ونتركها لمدة ساعة تقريبا حتي ترتاح ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم فرد عجينة البسكويت ونقوم بتشكيلها.
- ونحضر صينية ونضع بها قطع البسكويت ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لونه ذهبي وبعد إخراجه يتم تزيينه بصوص من الشوكولاته.