تمتعي بشفايف جذابة بصنع أحمر شفاه طبيعي منزلي للون ثابت وجميل بدون تكلفة

أحمر الشفايف نوع من أنواع مستحضرات التجميل التي تتجه أغلبية الفتيات إلى شراؤه من الأسواق حيث يوجد له ماركات عديدة ومختلفة، وغير ذلك أن يوجد لأحمر الشفايف ألوان كثيرة جدا فمنه الأحمر والبني وغير ذلك الكثير، فتقوم كل فتاة بإستخدام اللون الذي يناسب لون بشرتها ولكن اللون الأحمر هو الذي يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع السيدات، فمن المعروف أن أحمر الشفايف هو الذي يعطي الجمال بالنسبة للوجه ويجعل المرأة جذابة ولها إطلالة مميزة فهو يؤثر بشكل كبير على الشكل العام بالنسبة للوجه، ويباع أحمر الشفايف بأسعار متفاوتة ولكن أي نوع أو ماركة منه لا تناسب للإستخدام على الشفاه لأنه قد يحتوي على العديد من المواد الكيميائية.

فهذه المواد تعمل على حدوث ضرر كبير على الشفايف فهي تساعد على جفاف الشفايف ويعمل على تقشيرها ووجود تشققات بها فتعطيها مظهر غير لائق وغير مرغوب فيه، لذلك من الأفضل أن يتم عمل أحمر شفايف طبيعي في المنزل بشرط أن المكونات التي يحتوي عليها تكون طبيعية وموجودة في أي بيت حتى يكون لها تاثير إيجابي على الشفايف ولا تترك آثار سلبية عليها، وغير ذلك أنه ممكن أن يدوم لفترة طويلة جدا علي الشفايف ويمكن أن نحتفظ به لأطول فترة ممكنة.

مكونات أحمر شفايف طبيعي

ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الكاكاو.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت النعناع.

طريقة عمل أحمر شفايف طبيعي