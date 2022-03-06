بكوب دقيق واحد أصنعي بسكويت الآيس كريم المقرمش في المنزل وسر نجاحه بدون ماكينة

في هذا الوقت ومع إقتراب فصل الصيف قد يبحث الكثير من الناس عن أفضل المحلات التي تقدم أو يباع بها بسكويت الآيس كريم حيث أن هذا البسكويت يكون عليه إقبال كبير من قبل كل الأطفال، وكذلك كبار السن لأنه مميز بطعم لذيذ جدا وجميل فهو يعتبر من أنواع الحلويات اللذيذة فيقومون أغلبية الناس بشراؤه من المحلات، ولكن تفضل معظم السيدات أن تقوم بعمله في البيت ولكن معظمهم يجدوا صعوبة في عمله فيمكنك أن تتبعي هذه الطريقة التي يتم تقديمها من خلال موقعنا هذا.

مكونات بسكويت الآيس كريم

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

كوب كبير إلا ربع من السكر البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.

بيضتان.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

كمية من صوص الشوكولاته.

طريقة عمل بسكويت الآيس كريم