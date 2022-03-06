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عمر شويل - جدة بكوب دقيق واحد أصنعي بسكويت الآيس كريم المقرمش في المنزل وسر نجاحه بدون ماكينة - ثقفني
في هذا الوقت ومع إقتراب فصل الصيف قد يبحث الكثير من الناس عن أفضل المحلات التي تقدم أو يباع بها بسكويت الآيس كريم حيث أن هذا البسكويت يكون عليه إقبال كبير من قبل كل الأطفال، وكذلك كبار السن لأنه مميز بطعم لذيذ جدا وجميل فهو يعتبر من أنواع الحلويات اللذيذة فيقومون أغلبية الناس بشراؤه من المحلات، ولكن تفضل معظم السيدات أن تقوم بعمله في البيت ولكن معظمهم يجدوا صعوبة في عمله فيمكنك أن تتبعي هذه الطريقة التي يتم تقديمها من خلال موقعنا هذا.
مكونات بسكويت الآيس كريم
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب كبير إلا ربع من السكر البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.
- بيضتان.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- كمية من صوص الشوكولاته.
طريقة عمل بسكويت الآيس كريم
- نحضر وعاء عميق ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نضع ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة ونضيف كوب كبير إلا ربع من السكر البودر.
- وقومي بإحضار مضرب السلك اليدوي أو مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله ونستمر في الخلط لمدة ثلاث دقائق حتى نحصل على قوام كريمي وهش.
- وبعد ذلك يتم إضافة بيضة واحدة ونضع بياض بيضة واحدة ونستمر في خفق الخليط ثم نضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى.
- وفي النهاية قومي بوضع كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعض ونترك العجينة حتى ترتاح لمدة ربع ساعة تقريبا.
- ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتجهيز صينية ونضع بها قطعة من ورق الزبدة وقومي بتشكيل البسكويت على شكل كور متوسطة الحجم ويتم فردها لتكون على شكل دائرة رقيقة جدا ونضعهم في الصينية.
- ويتم وضع الصينية في الفرن ونترك البسكويت حتى يكون باللون الذهبي ونقوم بإخراجه ويتم لف البسكويت مباشرة وهو ساخن ليكون على قرطاس.
- وبعد الإنتهاء من هذه الخطوة نضع البسكويت في صوص الشوكولاته للتزيين ويتم حشوه بالآيس كريم.