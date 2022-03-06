معجزة كريم جليسوليد لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة وإزالة الأسمرار والبقع مهما كان درجة الغمقان

تعتبر البشرة السمراء من الأشياء التي ممكن أن تتسبب في إزعاج عدد كبير من السيدات أو الفتيات لأن الكل يرغب في الحصول على بشرة تكون بيضاء وصافية وخالية من أي مشاكل بها، فقد نجد بعض الفتيات الذين يتمتعون ببشرة بيضاء يحافظون عليها لأن من أكثر الأشياء الضرورية في حياة كل إمرأة وفتاة هو العناية والإهتمام بالبشرة بشكل منتظم ومستمر، وهذا الإهتمام لن يحدث إلا بإتباع عدة نصائح فمن ضمنها هي لابد من تنظيف البشرة وتقشيرها مرة واحدة في الإسبوع، وبجانب هذا من الضروري أن نقوم بغسل الوجه ثلاث مرات في اليوم على الأقل وذلك بإستخدام الماء البارد ولابد من أن نتجنب غسل البشرة بالماء الدافئ.

لأن هذا يسبب لها ضرر كبير وكذلك يجب أن نستعمل كريم مرطب يناسب نوع البشرة لأنه يساعدنا في الحصول على بشرة ناعمة ويحميها من الجفاف أو التشققات التي تظهر في فصل الشتاء، فكل هذه الأشياء تساعد في المحافظة على الوجه وحمايته من مشاكل كثيرة ممكن أن تواجهه، أما بالنسبة لتبييض الوجه فإننا ممكن أن نستخدم نوع معين من أنواع الكريمات مثل كريم جليسوليد، فهذا الكريم قوي جدا وله نتيجة مذهلة وغير ذلك أنه يناسب جميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة وغيرها.

مكونات خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جليسوليد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه