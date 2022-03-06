لن تصدقي مفعول كريم الفازلين والقهوة لتبييض وشد التجاعيد ضعيه قبل النوم وستجعلك ملكة جمال

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من كريمات التفتيح التي تساعد على تبييض الوجه بشكل سريع وفي خلال عدة أيام قليلة تظهر نتيجة هذه الكريمات ولكن بعد مرور فترة من الوقت قد تظهر بعض الآثار السلبية على البشرة، وذلك بسبب إحتواء كريمات التفتيح على العديد من المواد الكيميائية فهذه المواد تكون ضارة جدا فقد تتسبب في ظهور الحساسية والإلتهابات، فقد يصعب علاج هذه الأشياء ولكي نتجنب حدوث كل هذه المشاكل لابد من إستخدام خلطة طبيعية مثل خلطة الفازلين والقهوة، فهذه الخلطة تكون قوية جدا وسحرية ولها مفعول جبار ومدهش ويظهر في خلال إسبوعان فقط وتدوم فترة طويلة جدا.

فخلطة الفازلين والقهوة تعمل على تفتيح البشرة وغير ذلك فهذه الخلطة تساعد على علاج الكثير من المشاكل التي تتعلق بالوجه حيث أن توجد مشكلات عديدة بالبشرة، فمن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة جفاف الوجه ووجود الهالات السوداء والرؤوس السوداء وكذلك وجود البقع الداكنة والتصبغات وايضا الحروق التي تنتج من التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، فكل هذا يتم للتخلص منه بإستخدام هذه الخلطة وكذلك لها دور كبير جدا في شد تجاعيد الوجه والقضاء عليها بشكل نهائي، وغير ذلك أن عند الإنتظام عليها قد يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

مكونات خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وشد التجاعيد