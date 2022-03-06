لإطلالة مميزة وجذابة أصبغي شعرك بنفسك بملعقة كركم في المنزل لشعر أصفر مثل الأجانب

يعد الشعر من أكثر الأشياء التي تهتم بها الفتاة أو المرأة وتريد دائما أن يكون جذاب وملفت لأنظار الآخرين فهي تحب أن تظهر بمظهر مميز وتريد أن تغير من شكلها، فمن ضمن هذه الأشياء التي تغير من شكلها هى صبغ الشعر فأن تغيير لون الشعر يعتبر من أهم الأشياء التي تؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه، وتوجد ألوان كثيرة يمكن من خلالها أن نقوم بصبغ الشعر ومنها هو اللون الأصفر أو اللون البني أو الأحمر وغير ذلك العديد، فقد نجد عدد كبير من السيدات يفضلون اللون الأصفر ويرغبون في صبغ الشعر به، لذلك يلجأون إلى شراء الصبغات الكيميائية من بعض المحلات ليقومون بصبغه فهذه الصبغات تساعدنا في الحصول على لون الشعر المرغوب فيه.

ولكن مع كثرة إستخدام هذه الصبغات قد يكون لها أضرار سلبية على الشعر لأنها تتسبب في وجود مشاكل كثيرة جدا علي الشعر، ومن ضمن هذه المشاكل هي جفاف الشعر وأنها تعمل على تساقطه وتقصفه بشكل ملحوظ وبجانب هذا فهي لها دور في خشونة الشعر، لذلك ينصح دائما بتجنب إستعمالها فلابد من أن نقوم بعمل خلطة طبيعية في البيت تساعد على صبغ الشعر باللون المطلوب، فمثلا إذا كنتي ترغبين في الحصول على اللون الأصفر فنقوم بإستخدام مسحوق الكركم فهو له القدرة علي ذلك بطريقة سريعة وسهلة.

مكونات صبغ الشعر بالكركم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من النسكافية.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ربع كوب صغير من خل التفاح.

طريقة عمل صبغ الشعر بالكركم