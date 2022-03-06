لو عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك طويل وكثيف أزاي شعرك هينمو بدون توقف

الشعر الطويل الناعم اللامع هو حلم كل سيدة وفتاة وتدفع السيدات مبالغ طائلة فى الكراتين والبروتين لفرد الشعر وتنعيمه لفترة زمنية معينة تصل إلى سنة أو أكثر ولكن بعد ذلك يعود الشعر إلى طبيعته ولذلك سنقدم لك سيدتي الفازلين لتنعيم وفرد الشعر والحفاظ على هذه الخصائص مدى الحياة وليس لفترة قصيرة.

ملعقة واحدة من الفازلين للتخلص من شعر الجسم كله بدون ألك سيسقط ولن يعود

الفازلين للشعر

الفازلين والثوم:

ثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين أو كمية مناسبة حسب طول الشعر.

ثوم احمر ثلاثة فصوص مفرومة ناعم.

طريقة التحضير

نقلب المكونات معا جيدا.

الشعر يغسل بالماء الفاتر ويجفف جيدا.

تطبق الوصفة على الشعر وتفرك لخمسة دقائق.ويغطى الشعر لمدة ساعة بقناع الاستحمام.

يغسل الشعر بالقهوة والشامبو للتخلص من رائحة الثوم.

ثم يوضع البلسم بالشعر ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

الفازلين وزيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون للشعر لا يمكن عدها ولا حصرها بإضافته إلى الفازلين زادت فائدته.

طريقة التحضير

توضع كمية من الفازلين حوالي ثلاثة ملاعق كبيرة.

زيت الزيتون ربع كوب.

حبة بيضة واحدة.

تمزج جميع المكونات ويفرك بها الشعر وفروة الرأس لمدة خمس دقائق.

تترك على الشعر لمدة ساعة ويغطى ثم يغسل الشعر بالشامبو .

للحصول على نتائج مذهلة لشعر لامع كثيف وطويل تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الفازلين والماء لشعر لا مثيل له

الماء أهم مكون ولا يمكن العيش من دونه وهو مفيد للبشرة والشعر والجسم.

فشرب الماء بكثرة يعمل على إطالة وحيوية الشعر دون الحاجة إلى أى مكونات أخرى.

طريقة التحضير