أهم فوائد زيت الياسمين للبشرة وكيفية أستخدامه والاستفادة منه

أهم فوائد زيت الياسمين للبشرة، زهرة الياسمين من أجمل النباتات العطرية الشهيرة ويتفق الكثير على رائحتها الرائعة، وزهور الياسمين بيضاء مما يجعلها تزين المكان المتواجدة به، ولزهور الياسمين الكثير من الفوائد الجمالية والصحية.

أهم فوائد زيت الياسمين للبشرة

أكدت الكثير من الدراسات أن زيت الياسمين له الكثير من الفوائد حيث يساعد على النوم العميق، يزيد الرغبة الجنسية لدي النساء والرجال، ويعمل على تهدئة الأعصاب، وتحسين المزاج، ويعمل على عالجة الاكتئاب، وله فوائد عديدة وهامة للبشرة.

فوائد زيت الياسمين للوجه

زهور الياسمين أو ما يعرف بملكة الليل البيضاء تمتاز برائحتها القوية والعطرة وتتضح رائحتها بشكل خاص ليلا.

يحتوي زيت الياسمين على الكثير من الفيتامينات الهامة للبشرة لذلك له الكثير من الفوائد على سبيل المثال:

يعمل زيت الياسمين على ترطيب البشرة بعمق ويحافظ على تغذية الجلد ورطوبته. يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تعمل على تأخير علامات الشيخوخة. زيت الياسمين يحتوي على فيتامين ج مما يعزز إنتاج الكولاجين فتتأخر ظهور التجاعيد. يعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها. يساعد على مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة. يقوم بالقضاء على البقع الداكنة والتصبغات المتواجدة بالبشرة. يحتوي زيت الياسمين على مضادات البكتريا وهي تعمل على تقليل الالتهابات وحب الشباب.

ماسك زيت الياسمين لتقليل علامات التمدد

المكونات

زجاجة 200 ملي داكنة. ثلاثون نقطة من زيت الياسمين. ربع كوب ورد مجفف أو زهور اللافندر المجففة. ربع كوب زيت زيتون أو زيت لوز حلو أو زيت جوجوبا.

طريقة تحضير الماسك

نقوم بوضع الورد المجفف داخل الزجاجة ونضيف لها زيت الزيتون أو اللوز الحلو أو الجوجوبا.

تترك الزجاجة في مكان مشمس ودافئ لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

نضيف زيت الياسمين وترج الزجاجة جيدا.

قومي بتدليك البشرة بماسك الزيت لمدة دقيقة يوميا لمدة ستة أشهر.

يعمل ذلك الماسك على تهدئة البشرة وترطيبها وعلاج الندبات وعلامات التمدد.

سيروم زيت الياسمين للوجه

المكونات

خمسة عشر نقطة من زيت الياسمين. ربع كوب زيت زيتون أو زيت لوز حلو أو زيت جوجوبا.

طريقة التحضير