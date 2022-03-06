طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش في البيت بخطوات بسيطة جداً

زنجر الدجاج المقرمش من الوصفات الخاصة بالأكلات السريعة، والتي اشتهرت في الكثير من دول العالم، وهي مفضلة بشكل كبير للغاية من الكبار والصغار، والجميع يعتبرونها من أفضل طرق تحضير الدجاج، وعادة ما يتم تناولها في المطاعم المخصصة لإعدادها بجانب السلطان والبطاطس المحمرة، ونظراً لتعلق كل أفراد الاسرة بتلك الوصفة الشهية واللذيذة، تبحث كل ربات البيوت عن الطريقة السهلة التي يمكن من خلالها إعداد وصفة زنجر الدجاج المقرمش، ولذلك قررنا متابعينا الكرام أن نطلعكم عن طريقة عمل زنجر الدجاج في البيت فتابعونا.

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش

لحم الدجاج من أكثر أنواع اللحوم المفضلة عند الكثيرون، ولذلك تهتم ربات البيوت بمعرفة الوصفات المختلفة لإعداد الدجاج بها، وهذا حتى لا يشعر أفراد الأسرة بالملل من الوصفات المتكررة، ووصفة زنجر الدجاج من أفضل وأشهر وصفات الدجاج الرائعة.

مكونات زنجر الدجاج المقرمش

كيلو من قطع صدور الدجاج المخلية.

كأس دقيق.

2 كأس رقاق الكورن فليكس.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

زيت للقلي.

3 بيضات.

مكونات تتبيلة زنجر الدجاج المقرمش

ملح وفلفل أسود وبهارات دجاج.

ماء البصل.

ملعقة كبيرة صوص ورشترشاير.

نصف كأس كاتشاب للتقديم.

طريقة تحضير زنجر الدجاج المقرمش