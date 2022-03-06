أحلي كيكة التفاح الشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

كيك التفاح من أحلي وألذ أنواع الحلويات المعروفة والمنتشرة في جميع بلاد الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما نقوم بعمل كيك التفاح في جميع المناسبات السعيدة وفي أعياد الميلاد الخاصة بأطفالنا والتي يقبل علي تناولها الجميع، وكما أن كيك التفاح له العديد من الأشكال المتنوعة في طريقة عملها حيث يمكننا عملها علي شكل دائري أو علي شكل قلب أو علي شكل مربع وذلك بخلاف العديد من الأشكال الأخري المميزة، وكما تحتوي طريقتنا المميزة لعمل أحلي كيك التفاح الشهية والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة، وذلك من خلال المكونات المضافة إلى طريقتنا المميزة والتي يتم عملها بمكونات غذائية طبيعية وصحية، وذلك مثل احتوائها على الدقيق والذي يعتبر من أهم وأقوى المكونات الغذائية الهامة والمفيدة جداً، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وألذ كيك التفاح.

طريقة عمل كيك التفاح ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك التفاح الشهي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وللتاكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها من الناحية الصحية والغذائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال

المكونات

كوبان وربع دقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

أربع بيضات.

تلت كوب زيت.

ملعقة كبيرة سمنة.

كوب زبادي.

تلت كوب سكر ابيض.

اثنين ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة كبيرة قرفه.

اثنين باكو ڤانيليا.

اثنين ثمرة تفاح.

طريقة عمل كيك التفاح