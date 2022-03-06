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عمر شويل - جدة كيكة البرتقال اليومية حضريها بمقادير مضبوطة وعلى أصولها وبطعم هش وخفيف ألذ كيك ممكن تاكليه - ثقفني
طريقة عمل كيكة البرتقال، تعد كيكة البرتقال من أكثر أنواع الحلويات انتشاراً في المنازل لأنها كيكة تقليدية تربى عليها الجميع وبخاصة الأطفال، فهي الكيكة المفضلة لدى الكثيرين على الرغم من انتشار أنواع أخرى من الكيكة حول العالم بنكهات مختلفة، ويكثر تقديمها في المناسبات والعزائم، أما بالنسبة لوصفات الكيك في مختلفة ما بين: الكيكة الاسفنجية، كيكة الشوكولاتة.
طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة
المقادير:
- كوب من الزيت.
- كوب من عصير البرتقال.
- كوبان سكر.
- عدد ٣ أكواب دقيق.
- عدد ٤ بيضات.
- ملعقة بيكنج بودر كبيرة.
- فانيليا.
- رشة ملح.
خطوات التحضير:
- أولاً هننخل الدقيق مع البيكنج باودر، والملح حتى يتخلل الهواء للدقيق.
- نحضر الخلاط ونضع به: البيض، الفانيليا، ونخلطهم جيداً ليكون الخليط فاتح اللون.
- نضيف السكر ونخلطهم جيداً حتى يذوب السكر.
- ثم نضيف الزيت عليهم، مع عصير البرتقال ونضربهم جيداً ليختلطوا.
- نضع الخليط السائل على الدقيق والبيكنج باودر ونقلبهم جيداً ليتجانس الخليط معاً ويصبح متجانس.
- نضع خليط الكيك في الصينية المدهونة بالزيت ونرشه بالدقيق.
- ثم ندخل الصينية في الفرن المسخن سابقاً على درجة حرارة 180 درجة لمدة ٣٠ دقيقة.
- بعدما يمر الوقت نختبر الكيكة بطرف سكينة لنتأكد من سواها.
- بعد ذلك نخرج الكيكة من الفرن ونتركها لتبرد جانباً، ثم نقطعها وتقدم بجانب الشاي باللبن أو الشاي العادي على وجبة الإفطار.
طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة
المكونات
- كوبان ونصف دقيق.
- عدد ٣ بيضات.
- عدد ٣ أكياس فانيليا.
- كيس بيكنج بودر.
- كوب عصير برتقال.
- قشر برتقال مبشور.
- كوب إلا ربع زيت.
- كوب سكر.
- نصف كوب نشا.
- ملعقة خل كبيرة.
- رشه ملح.
طريقة التحضير:
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- نحضر وعاء عميق ونضع به: الدقيق، النشا، البيكنج باودر، الملح ونخلطهم كلم مع بعضهم.
- ثم نضع البيض، مع قشر البرتقال المبشور، الفانيليا، الزيت، السكر، عصير البرتقال في الخلاط ونخفقهم جيداً لمدة دقيقتين.
- ثم نضع خليط البيض على الدقيق ونقلبهم مع بعض بالمضرب لتختفي التكتلات ونحصل على قوام متجانس كريمي.
- ندهن الصينية بالسمن والدقيق ونضع فيها خليط الكيك.
- نضع الصينية في الفرن لمدة ساعة إلا ربع وعدم فتح الباب أثناء السوى قبل مرور نصف الوقت.
- بعد مرور الوقت نخرج الكيكة من الفرن ونتركها جانباً لتبرد ثم نقطعها وتقدم بالهنا والشفا.