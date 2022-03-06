إعملي المدلعة الشهية بالكنافة والبسبوسة والكراميل وبطريقة سهلة وصحية وبطريقة محلات طنطا

المدلعة هي من الحلويات التي أشتهرت جداً في مصر في الآونة الأخيرة وأساس من صنعها في مدينة طنطا، حيث أعجب بها كل من تناولها وذلك لطعمها الرائع ومختلف عن غالبية الحلويات، وكما أن حلوي المدلعة غير مكلفة نهائيا ويمكن أن عملها بكل سهولة في المنزل وبطعم أحلي وألذ وذلك على طريقة محلات الحلويات بطنطا، والتي تقدميها لأطفالك أو لجميع أفراد الأسرة لانها أصبحت محببة لدي الجميع، خاصة في المناسبات والحفلات كما أنها من مظاهر الاحتفال في شهر رمضان الكريم والتي يقبل على تناولها الجميع، كما أن المدلعة اصبح لا يخلوا منها أي بيت أو مائدة من موائد البيوت المصرية، ولذلك نقدم لك سيدتي طريقة بسيطة جدا ورائعة لعمل المدلعة وهي عبارة عن بسبوسة مع الكنافة والكريمة والكراميل.

طريقة عمل المدلعة ومكوناتها

المكونات

نصف كيلو من دقيق السميد.

ربع كيلو من الكنافة.

نصف كيلو من السمنة ا أو الزبدة علي حسب الرغبة.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

ربع كوب من السكر البودر الناعم.

إثنين ملعقة كبيرة من جوز الهند.

كريم شانتيه.

مكسرات مطحونه جيدا.

كراميل الكمية علي حسب الرغبة.

شوكولاتة سائلة.

مقادير الشربات

إثنين كوب من الماء.

إثنين كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الشربات

نحضر إناء ونضعه علي نار متوسطة، ثم نضع به الماء ثم نضع السكر، ونستمر في التقليب جيدا.

ثم نضع عصرة ليمون ونستمر في التقليب جيدا حتي الغليان وعندما يعطي القوام المناسب.

طريقة تحضير المدلعة.

نحضر وعاء عميق ونحضر به البسبوسة، عن طريق وضع السميد في الإناء ثم نضع عليه السكر ونضع جوز الهند.

ثم نفرك به جيدا ثم نضع الحليب ونضع السمنة أو الزبدة علي حسب رغبتك.

ثم نقلب جيدا ولكن فترة صغيرة حتي لا يحدث تعرق للبسبوسة.

ثم نحضر صينية الفرن ثم نضع بها ورق الزبدة علي حسب الرغبة، ونوزعه جيدا عليها، ثم ندهنه بالسمنة أو الزبدة جيدا.

ثم نضع عليها مخلوط البسبوسة ونوزعه جيدا علي ورقة الزبدة.

ثم نضع الصينية في الفرن ونشعلة علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نتركها في الفرن.

عندما تعطي البسبوسة اللون الذهبي من اعلي واسفل وتحمر جيدا نخرجها من الفرن.

قومي بوضع الشربات البارد علي البسبوسة الساخنة ونوزعة جيدا والكمية علي حسب الرغبة مثل ثلاث أو أربعة أكواب.

طريقة تحضير الكنافة