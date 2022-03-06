من غير ما تفك منك أعملي كفتة الحاتي بالتتبيلة السرية بالطريقة الأصلية بألذ طعم ممكن تدوقيه

طريقة عمل كفته الحاتي المشوية، الكفتة الحاتي المصرية لها وصفات كثيرة ومختلفة، لأنها من الأكلات الشهيرة التي توجد في الشارع المصري، فيتم تحضيرها بأنواع لحوم كثيرة، ولهذا تبحث السيدات عن طريقة تحضير الكباب في المنزل وسر خلطة الحاتي لنحصل على كباب مثل مطاعم المشويات الشهيرة، ويمكن تحضير الكفتة في الفرن أو مشوية على الفحم، وهناك خطوات يجب الالتزام بها حتى نحصل على كفتة متماسكة ولا تنكمش أثناء السوى.

طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن

المقادير:

نصف كيلو لحم ضاني مفروم.

ملعقة دهن صغيرة.

بصلة مفرومة.

حبة طماطم مفرومة.

ملعقتان كبيرتان خل أبيض.

عدد ٣ ملاعق بقسماط ناعم.

بهارات.

زعتر.

قطعة فحم.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق نخلط فيه اللحم المفروم بالبقسماط والخل.

ثم نضع عليها البهارات، الملح، الزعتر ونعجن جميع المكونات مع بعض جيداً.

بعد ذلك نضع الخليط في الثلاجة لمدة ٤٥ دقيقة.

ثم نضع ماء البصل المبشور، والطماطم ونشكل بها الكفتة في اليد على هيئة أصابع.

بعد ذلك نضع الكفتة على الأسياخ المعدنية، ونضعها على الشواية ويمكن رصها في صينية في الفرن وبعدما نخرجها نغلفها بورق فويل ونضيف لها قطعة فحم ساخنة.

بعد ذلك ثم نضع الكفتة في طبق التقديم بعد فرشه بالبقدونس المفروم، وتقدم الكفتة بجانب أطباق السلطة والأرز، وسلطة ألطحينه.

كفتة الحاتي للشيف فاطمة أبو حاتي

المكونات:

كيلو ونصف لحم مفروم.

ربع كيلو ليه ضاني.

عدد ٣ حبات بصل مفرومة ناعمًا ونصفيه من الماء جيداً.

مقدار كوب بقدونس مفروم.

حبتان طماطم.

عدد ٤ حبات بصل صغير.

عدد ٤ حبات فلفل حار.

نترك ماء البصل جانباً.

توابل.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة سكر صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

طريقة التحضير: