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عمر شويل - جدة وصفة خيالية لتطويل وترطيب الشعر وتعمل علي تنعيمه بديل منتجات الشعر، من المعروف أن الشعر هو تاج النساء ولذلك تبحث عن أفضل الطرق والمنتجات للحصول علي شعر طويل وناعم، ولكن منتجات الشعر تحتوي علي مواد كيميائية تتسبب في تلف الشعر وتساقطه، ولهذا فإن البديل الآمن هو الاستغناء عنها تماماً واستبدالها بمكونات وزيوت طبيعية مثل زيت الجرجير حيث يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من الحديد اللازم لنمو الشعر وذلك لأنه يضم مجموعة من الفيتامينات، كما تتوافر فيه كل العناصر المغذية للشعر، ولهذا يكثر استخدام زيت الجرجير وزيت جوز الهند في إعداد الوصفات التي تزيد من طول الشعر وتعمل على ترطيبه وتنعيمه.

أقوي وصفة لتطويل وترطيب الشعر ومنحه النعومة واللمعان بدون كيراتين



إن تطويل الشعر وترطيبه من الأمور التي تهم كل الفتيات مما تلجأ لاستخدام منتجات تكثيف الشعر في وقت قياسي.

ولكن علي الرغم من فعاليتها إلا أن لها أضرار كثيرة علي فروة الرأس علي المدي البعيد.

ولهذا سوف أقدم لكم وصفة خيالية لتطويل وترطيب الشعر في أسرع وقت ممكن.

وصفة زيت الجرجير لتطويل الشعر

هذه الوصفة مكونة من (ربع كوب من زيت الجرجير وربع كوب زبادي) الذي يتم تقليبهم لكي يصبحوا خليط متجانس.

طريقة التحضير

يمكن استعمال الوصفة وذلك عن طريق مسح الشعر كله بالخليط من الأعلى إلى الأسفل.

يبقى الخليط على الرأس لمدة 30 دقيقة ثم ينظف الشعر بالماء وأي شامبو متاح، بعد غسل الشعر

سوف نجد أن الشعر أصبح أكثر ترطيبًا ونعومة, ومع المداومة على الاستعمال يساهم في تطويل الشعر.

سوف نجد أن الشعر أصبح أكثر ترطيبًا ونعومة, ومع المداومة على الاستعمال يساهم في كذلك يمكن استعمال زيت الجرجير الطبيعي على الشعر منفردًا قبل الذهاب للنوم،

وذلك من خلال دهن الشعر بكمية صغيرة من زيت الجرجير بما يعادل 4 ملاعق، يفضل استعمال الحركات الدائرية عند تدليك الشعر وذلك لأنها تساعد على تنشيط الدم في فروة الشعر.

الأمر الذي يساعد على نمو خصلات الشعر بسرعة، يترك زيت الجرجير على الشعر ليلة كاملة

ومع طلوع الصباح يتم غسل الشعر، ومع الاستمرار سوف يصبح الشعر كثيف وطويل ورطب.

وصفة زيت جوز الهند لتطويل وتكثيف الشعر

يتم استخدام زيت الزيتون أيضًا لترطيب الشعر وتكثيفه والحصول علي مظهر رائع للشعر.

لأنه يعد من أقوى الزيوت المغذية للشعر والتي تساعد في تكثيف الشعر الخفيف حيث يتم التحضير بالطريقة التالية: