في 5 دقائق ‎طريقة عبقرية سحب النقود من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد منذ سنتين، اتجهت كافة المؤسسات الحكومية المالية إلى التفكير في طريقة لتبادل الأموال بين أفراد المجتمع دون الحاجة للمقابلات في الخارج، وبدأ الناس من جهتهم التعود على حالة الكسل والخمول التي سيطرت عليهم أثناء فترة حظر التجول، شجعت كل هذه العوامل التكنولوجيا على التطور بشكل أسرع وظهور فكرة المحافظ الإلكترونية.

الطرق الحديثة في التعاملات البنكية

هناك ثلاث طرق أقرتها المنظمات المالية للمعاملات المالية وهي:

البطاقات الائتمانية: وهي ما يسمى بالفيزا وهي بطاقة صغيرة، لا يتعدى حجمها حجم الهوية الوطنية ومن خلال وضعها في ماكينة الصراف الآلي يمكن لحاملها سحب الأموال التي يحتاجها في أي وقت.

محافظ إلكترونية من البنوك وشركات الاتصالات: هي محافظ وهمية يتم إنشاؤها من خلال رقم الجوال الخاص بالفرد، كما يمكن عمل كافة المعاملات المالية التي قد يحتاجها الفرد، من سحب وايداع وتحويل في أي وقت ومن أي مكان وذلك إما من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من خلال فروع خدمة العملاء الخاصة بالشركة.

خطوات سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي

نعرض لكم خطوات سحب الفلوس من ماكينات الصراف الآلي في دقيقتين فقط، وهي كالاتي: