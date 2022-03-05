عندك سميد وحبة برتقال اعملي بيهم أروع وأسهل حلويات في المنزل في 5 دقائق

السميد مع حبة برتقال واحدة بامكانك صنع أروع وأسهل حلوى، حيث أن الكيك من أشهر وألذ أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق الشهي والذي يميز هذا النوع من أنواع الكيك السميد مع البرتقال والدقيق، مما يجعل لها نكهة خاصة كما أن البرتقال يحتوي على فوائد كثيرة، واليوم من خلال مقالنا هذا نعرض لكم أسهل طريقة لعمل هذه الوصفة.

عندك سميد وحبة برتقال اعملي بيهم أروع وأسهل حلوة بنكهة البرتقال

من خلال هذه المكونات التي نعرضها لكم يمكنك صنع هذا النوع من الكيك بسهولة ويسر ومكوناته بسيطة وليس مكلفة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

نحتاج إلى حوالي كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب ونصف من دقيق السميد.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

4/3 كوب من الزيت.

2 كوب عصير برتقال.

كوب ونصف من السكر.

4 حبات من البيض.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نقدم لكم طريقة عمل كيك البرتقال بالسميد سهلة وبسيطة ويقبل عليها الكثير من الأشخاص، وإليكم الطريقة: