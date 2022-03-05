طريقة تخليل البساريا من الأمور التي تبحث عنها السيدات نظرًا للرغبة القوية في عملها في المنزل لضمان نظافتها والتأكد من خلوها من جميع الميكروبات، فهي تعد من أفضل أنواع الأسماك المعروفة في العديد من الدول ولكن قد يختلف أسمها من بلد لأخرى، ولكن البعض يفضل تناولها بجانب الفسيخ والرنجة في عيد الربيع.

طريقة تخليل البساريا

تستطيع تخليل البساريا بكل سهولة ويُسر في البيت وبأقل التكاليف عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

مقادير تخيليل البساريا

2 كيلو فقط من سمك البساريا.

حبة كبيرة من الفلفل الأحمر.

ملعقة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كمية مناسبة من الملح.

علبة محكمة الغلق.

كمية مناسبة من زيت عباد الشمس، أو زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من الخل.

أكياس ثلاجة ومصفاة.

طريقة التحضير

أولاً نبدأ بغسل السمك بشك جيد وننظفه ونكرر غسله عدة مرات متتالية.

نصفي السمك من الماء ثم نضعه في المصفاة ونتركها لمدة يوم ونحركها حتى يتم تصفية الماء.

نتأكد بشكل جيد من خلو البساريا من الماء الذي تم غسله بواسطته في اليوم التالي.

نخلط كلاً من الكركم، والملح، والفلفل الأحمر بشكل جيد.

نفتح الأكياس ونضعها في العلبة البلاستيك ثم نوزع كمية مناسبة من خليط الملح فيه.

نضيف بعد ذلك السمك بانتظام ثم نضيف خليط الملح ثم باقي البساريا.

أخيرًا نضع طبقة أخرى من خليط الملح والشطة والكركم مع إضافة الخل والزيت.

نغلق العلبة بشكل جيد ونتركها من خمسة أيام لـ سبعة على حسب درجة الحرارة.

يُمكنك بعد ذلك تناولها مع كمية من الطحينة أو على حسب رغبتك.

نصائح عند تخليل البساريا

هناك بعض النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار عند البدء في تخليل البساريا وهي: