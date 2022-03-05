سم قاتل.. الأطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يسبب الموت المفاجئ !!

وفتةزيت الزيتون من أكثر الزيوت استخدامًا في حياتنا اليومية فيوجد ناس يستعملون زيت الزيتون دون أن يعلموا حتى، حيث إنه يدخل في صناعة العديد من الكريمات الطبيعية والطبية ومستحضرات التجميل، ذلك بالإضافة إلى أنه يدخل في إعداد الطعام، وهو الزيت الأفضل للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لفقدان الوزن، كما أنه مفيد لكبار السن ومن يعاني من نسب الكوليسترول المرتفعة في الجسم مقارنةً بالزيوت الأخرى، ولكنه في بعض الأحيان يصبح مضر جدًا وفي هذا المقال سنذكر لكم أضرار زيت الزيتون تسبب الوفاة بهذه الطريقة الخاطئة.

أضرار زيت الزيتون المسببة للوفاة

إن الإفراط في تناول أي شيء يجعله مضر لذلك فإن تناول زيت الزيتون بكميات كبيرة يجعله ضار وخطر جدًا على الصحة، فهو يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي والكلى ويسبب صعوبة في هضم الطعام والإسهال، ذلك بجانب أضراره على من يعانون من ضغط الدم المرتفع ومرضى السكري وقد يؤدي إلى الوفاة.

كما أن ما يجعل زيت الزيتون ضارهو تسخينه ووصوله إلى درجة الغليان أو التدخين وتناوله بعدها، فذلك الأمر يضيع فائدة زيت الزيتون كما أن تناوله على الريق وحده دون وضعه على طعام مثلُا أو مشروب قد يؤدي إلى الوفاة أيضًا لقليل من الحالات، وإذا لم يؤدي إلى الوفاة فهو يسبب مشاكل صحية خطيرة.

الطريقة الصحية لتناول زيت الزيتون

بعد أن تعرفنا على أضرار زيت الزيتون التي تؤدي إلى الوفاة في الفقرة السابقة سنعرفكم في السطور التالية على الطريقة الصحيحة التي ينبغي تناول زيت الزيتون بها، حيث يجب عدم تعريض زيت الزيتون إلى درجة حرارة مرتفعة للحفاظ على فائدته لذلك يفضل أن يتم وضعه على الطعام قبل التسوية وليس بعد التسوية.

كما أنه يجب عدم وضع أكثر من ثلاث ملاعق من زيت الزيتون على الطعام، وذلك بسبب أنه على الرغم من فعاليته في إنقاص الوزن إلا أنه يتضمن على نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية التي تسبب السمنة عند تناوله بكمية أكبر من ذلك، كما أنه يصبح خطرًا على من مصاب بأمراض الكلى والقلب.