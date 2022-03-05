طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجة

البواسير أحد الأمراض التي تصيب الإنسان وتسبب له الكثير من الألم سواء كانت بواسير داخلية أو خارجية ويصاحب البواسير أحيانا وجود دم ويحدث ألم بمنطقة الشرج عند التغوط ويمكن الإصابة بالإمساك وأحيانا يتدلى خارج فتحة الشرج وذلك في مراحل متطورة وتكون هناك بواسير داخلية وخارجية والخارجية هي الأكثر صعوبة وتحل بإجراء عملية.

علاج البواسير الداخلية والخارجية

أثبتت هذه الوصفة الصينية قدرتها على علاج البواسير:

الموز: حيث أنه تعتبر قشور الموز ذات فاعلية كبيرة في علاج البواسير بكل نوعيتها، ولا بد أن توضع قشرة حبة الموز على مكان الألم ويثبت بشريط لاصق ليلا ويترك حتى الصباح وتكرر هذه الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج حتى يختفي الثؤلول.

البصل: كما أنه أول خطوة لعمل هذه الطريقة هي أن نشوى بصلة متوسطة الحجم وتفرم جيدا حتى تصبح مثل الكريم ويدهن بها المكان المستهدف وتكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات باليوم، وتوجد طريقة أخرى هي تقطيع بصلة كبيرة أربع قطع في ماء ويغلى على النار حتى نينوى تمام تفرم جيدا حتى تصبح كريمي ويدهن بها مكان الألم أو تستخدم كدش داخلي.

الماء الدافئ: الجلوس في الماء الدافئ لفترات كبيرة يوميا يعمل على التخفيف من الألم المصاحب البواسير.

المشروبات العشبية: مثل النعناع والينسون والبابونج تعمل تلك المشروبات على تليين إفرازات وعمل الجهاز الهضمي بكفاءة حتى لا يسبب إمساك يؤدى إلى البواسير.

أعراض تنبهك انك مصاب بالبواسير