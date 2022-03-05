‎طول عمرنا نلف الكرنب وورق العنب غلط بالمقص فقط لفي أكبر كمية بسرعة البرق

البلاد العربية تشتهر بالمحاشي وأنواعها، كمحمية ورق العنب ومحشي الكرنب وغيره من الأنواع ولكن دائما ما تحمل ربات البيوت هم القيام بعمل وجبة بها ولو صنف واحد من المحاشي، ولكن يصبح الأمر مرهق والنتيجة كمية قليلة غير مرضية، من خلال مقالنا التالي سنعرض لكم أسهل طرق صنعه توفيرا للوقت ونتاجا لكميات كبيرة.

خطوات بسيطة للف المحشي الورقية بأنواعها

اتباع الخطوات التالية يوفر علكيي سيدني وقتك ومجهودك، وهذه الخطوات كالاتي:

في البداية يجب إعداد الورقيات المستخدمة الكرنب وورق العنب من التنظيف إلى السلق.

وضع الورق على سطح نظيف فوق بعضه البعض.

وضع الحشو في وسط الورقة بكميات مناسبة دون ملئها.

البدء بالوسط أولا ثم الجوانب حتى الوصول للنهاية.

أحضار قدر نضع فيه الملفوف منهم بجانب بعضهم البعض.

وضع بعض الخضروات كالبصل والثوم والطماطم لإكسابه المزيد من الطعم.

طريقة لف المحشي باستخدام المقص

في البداية يجب إعداد الورقيات المستخدمة الكرنب وورق العنب من التنظيف إلى السلق.

تقطيع الورق باستخدام المقص إلى قطع متساوية.

وضع الورق على سطح نظيف فوق بعضه البعض.

وضع الحشو في وسط الورقة بكميات مناسبة دون ملئها.

الضغط بيد المقص على بداية القطعة الملفوفة للتأكد من مناسبة الحشو مع الورقة.

يمكن استبدال الخطوة السابقة بمشط الشعر البلاستيكي بعد غسله جيدًا بالمياه الساخنة.

البدء بالوسط أولًا ثم الجوانب حتى الوصول للنهاية.

أحضار قدر نضع فيه الملفوف منهم بجانب بعضهم البعض.

وضع بعض الخضروات كالبصل والثوم والطماطم لإكسابه المزيد من الطعم.

طريقة لف المحشي بدون ماكينة