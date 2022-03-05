نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا للتخلص من التصبغات والكلف والنمش وأثر البثور وتوحيد لون البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزيد البحث كثيرا من قبل السيدات والفتيات عن طرق تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج لذلك استطعنا أن نجد لكم اليوم وصفة النشأ الخاصة بالتفتيح، حيث يعمل النشا على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، لذلك سوف نتعرف على وصفة النشأ للتفتيح من خلال هذا المقال، تعرف التجاعيد بأنها طيات أو سلسلة من الانتفاخات في الجلد تظهر عادة مع تقدم الشخص في العمر أو عوامل أخرى وتظهر التجاعيد في العديد من الأماكن مثل الوجه والرقبة واليدين والذراعين وتظهر تجاعيد الوجه بشكل أكثر وضوحًا وفقًا للوجه تبدأ التعبيرات بالظهور فهناك طرق عديدة للتخلص من التجاعيد سواء الطبيعية منها أو الطبية والتي سنتحدث عنها في هذا المقال.



النشا لتفتيح البشرة



يجب على جميع السيدات والفتيات أتباع هذه الوصفة وذلك لأنها تتكون من مكونات بسيطة جدا، فضلا عن فاعليتها وسوف نتعرف على مكوناتها من خلال النقاط التالية:

ملعقة من النشأ.

ماء ورد.

طريقة تحضير ماسك النشا

يتم تحضير وصفة النشأ عن طريق إحضار طبق ونضع به النشأ مع ماء الورد ونقلبهم جيدا حتى يعطي قوام كريمي ثم نقوم بوضعه على المنطقة المراد تفتيحها ونتركه لمدة ٥ دقائق ثم نقوم بشطفه بالماء ويتم استخدام هذه الوصفة يوميا للحصول على نتيجة سريعة.

حيث أنه نجد أن للنشا فوائد عديدة للبشرة وسوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية.

يحتوي النشا على كمية من البروتين تكون مناسبة لتغذية البشرة.

يوجد في النشا كمية من الكولاجين التي تعمل على تعويض البشرة بالكولاجين الذي تفقده.

من أبرز الفوائد أنه يساعد النشا على التخلص من علامات تقدم السن.

كما أنه يعمل النشا على تنظيف الجلد من الأوساخ والشوائب الموجودة عليه.

كما أنه يمنح النشا الجلد الترطيب المناسب .

يخلص النشا البشرة من الجفاف.

يعمل على تفتيح البشرة بنسبة كبيرة.

كما يعمل على توحيد لون البشرة.

كما يقوم النشا بإعطاء البشرة الطاقة التي تساعد على تجديدها دائما.

ومن الفوائد أنه يحتوي النشا على الحمض الأميني الذي يعمل على تنعيم البشرة ويحافظ على صحتها.

ومن الفوائد أيضا أنه يخلصنا من اسمرار لون البشرة.

تفتيح البشرة بقشر البرتقال

يمكن استخدام قشر البرتقال المجفف لتفتيح البشرة الدهنية وتقليل تصبغ الجلد وتقليل إفراز الدهون يمكن خلط مسحوق قشر البرتقال الجاف مع ماء الورد وخلطه ووضعه على الوجه وتركه على البشرة لمدة ربع ساعة ، ثم شطفه بماء فاتر كرري هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا لتحصلي علي نتيجة مضمونة.

وصفة النشا لإزالة النمش

اخلطي ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من ماء الورد.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة.

ثم ضع الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة.

اتركيها تجف تمامًا ثم افركيها برفق.

ثم اشطف الجلد بالماء البارد.

قومي بتكرار هذه الطريقة بانتظام كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

تفتيح البشرة بالزبادي

الزبادي علاج طبيعي يساعد على تفتيح البشرة وفعال في تقليل البقع الداكنة وعلامات التصبغ الأخرى.

لذلك يوصى بتحضير نصف كوب من الحليب الطازج و1-2 ملعقة صغيرة من العسل.

ثم إضافة العسل إلى نصف كوب. كوب من الحليب.

ثم اخلطي الخليط ضعيه على الوجه والرقبة انتظري 20 دقيقة.

اشطفي الوجه والرقبة بالماء ينصح بالتكرار مرتين في الأسبوع.

توحيد لون البشرة

المكونات: ملعقة عسل، ملعقة سكر بني خشن، 1/2 ملعقة ليمون، 1/2 ملعقة لبن.

طريقة التحضير هي:

ضعي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من السكر الخشن في وعاء.

اخلطي نصف ملعقة من عصير الليمون مع نصف ملعقة حليب وعسل ونعناع ثم اخلطيهم.

استخدمي فرشاة ناعمة لتطبيق القناع بحركات دائرية على البقع الداكنة المراد إزالتها لمدة 5 دقائق.

اتركي القناع على البقع الداكنة لمدة 10 دقائق.

دلكي بشرتك مرة أخرى بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

اتركي القناع على البقع الداكنة لمدة 10 دقائق.

بعد 10 دقائق ستلاحظين أن القناع يلتصق ببشرتك بشكل ملحوظ.

دلكي بلطف لإزالة القناع عن الجلد.

اشطف منطقة القناع بالماء الدافئ حتى يتم إزالتها تمامًا.

فوائد النشا للبشرة

يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة البشرة ويؤخر ظهور التجاعيد.

غني بفيتامين أ الذي يساعد على إزالة البقع الداكنة وتفتيح البشرة.

يحتوي على أحماض أمينية ومعادن تغذي البشرة.

يساعد على امتصاص الدهون الزائدة التي تظهر على الجلد مما يقلل من ظهور البثور والبثور.

ينظف البشرة من السموم وينظف المسام ويزيل الرؤوس السوداء.

تخلص من الالتهابات التي تصيب طبقات الجلد.

تقشير البشرة

1/2 ملعقة صغيرة كركم. ملعقة كبيرة عسل نحل. 3 ملاعق كبيرة دقيق شوفان مطحون. عصير 1/2 ليمونة. ماء ورد.

تخلط المكونات وتوضع على الوجه مع تجنب البشرة الحساسة حول العينين اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسليه برفق بالماء الفاتر يمكنك عمل هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لتفتيح بشرتك بشكل طبيعي وتركها تتوهج بشكل طبيعي.