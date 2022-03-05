بالطشة اعملي أحلى ملوخية مصرية بالطعم الأصلي بتاع زمان لست البيت الشاطرة

تعد الملوخية المصرية بالطشة من الأطباق الشهية التي يقبل على تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، ويعرف عن الملوخية بفوائدها الكثير على الجسم حيث أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة ومميزة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها في المنزل بنفس الطعم الأصلي، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الملوخية والتوابل والثوم وهو عنصر مهم في تحضير الملوخية، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الملوخية المصرية بالطشة بطعم شهي في البيت.

مقادير عمل ملوخية بالطشة

تحتوي الملوخية بالطشة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من الملوخية الخضراء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثوم مفروم.

ملعقتان من السمن.

٢ كوب من مرقة الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الكزبرة الجافة المطحونة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير ملوخية بالطشة بطعم مميز هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الملوخية جيداً، ثم نقوم بقطفها وتجفيفها جيداً من الماء. بعد ذلك نقوم بإحضار إناء ونضع به شوربة الدجاج على نار حتى تغلي، ثم نضيف لها ملعقة صغيرة من الثوم المهروس. ثم نقوم بوضع الملوخية بعد ان نخفض النار على الشوربة مع تتبيلها بالملح والفلفل. بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها السمن مع الثوم والكزبرة الجافة على نار متوسطة مع التقليب حتى يأخذ الثوم اللون الذهبي. ثم ننزل الملوخية من على النار ولا نتركها تغلي كثيراً ثم نقوم بطشها بالثوم مع إضافة السكر ثم تصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق ملوخية مصرية بالطشة لأحلى مشاهدين وبالهنا.

أهم فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-