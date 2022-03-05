تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم بدأت مرحلة البحث من قبل ربات المنازل عن طريقة تفريز البسلة رغبةً في القيام بذلك لتوفير الوقت والجهد خلال الصيام، حيث ترغب في تجهيز الكثير من الأطعمة لتُسهل إمكانية القيام بعمل وجبات مختلفة للفطور والسحور أيضًا نظرًا لضيق الوقت خلال نهار رمضان، واليوم سوف نوضح لكم طريقتها بسهولة.

طريقة تفريز البسلة

تعتبر البسلة أحد أنواع الخضروات التي يفضلها الكثيرين صغارًا وكبارًا أيضَا، مما يدفع السيدات في التعرف على الطريقة المثلى لتخزينها وتفريزها تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ولكي تتمكن من تفريز البسلة لابد من اتباع الآتي:

2 كيلو بسله.

نصف ليمونه كبيرة.

طريقة التفريز

يتم غسل البسلة بالماء الفاتر بشكل جيد.

نضع وعاء على نار متوسطة ونضيف إليه الماء ويترك حتى يغلي.

نضيف بعد ذلك البسلة في الماء المغلي ثم نرفعها مباشرة بعد مدة لا تتجاوز دقيقة.

نجهز وعاء جانبًا به كمية مناسبة من الماء البارد ثم نرفع البسلة من الساخن ونضعها في الماء البارد.

نتركها لمدة دقيقة فقط ثم نصفيها بشكل جيد ونضيف عليها نصف ليمونه ثم نخلطها بشكل جيد.

بعد ذلك نضع البسلة في أكياس خاصة بالتفريز ونفرغ الهواء الزائد.

نضع البسلة في الفريزر ونتركها حتى الرغبة في الاستخدام.

فوائد البسلة

هناك الكثير من الفوائد التي تحتوي عليها البسلة وهي:

تُساهم البسلة على تخفيف الوزن نظرًا لاحتوائها على العديد من الألياف التي تمنحك الشعر بالشبع.

تعمل على تقوية القلب وتُساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الأشخاص.

تعد من ضمن مضادات الأكسدة نظرًا لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات.

تُساعد في حماية الأشخاص من فقر الدم وتحمي العينين.

تحافظ على طاقة الجسم وتحسن عملية الهضم.

تمنع الإصابة بالإمساك الذي يُعاني منه الكثيرين.

تقوي الذاكرة فهي من الخضروات المفيدة لصحة الجسم.

تحد من الإصابة بخلايا سرطانية.

القيمة الغذائية للبسلة

تحتوي على البروتينات النباتية كما تحتوي على نسبة من النشا والسكر وأيضًا مادتين اللوتين والعديد من مواد المضادة للأكسدة، كما تحوي الكثير من الألياف الغذائية مثل الحديد والمغنسيوم، والزنك.