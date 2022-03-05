بمقادير اقتصادية أعملي بسكويت الشاي السريع المقرمش ألذ بسكويت ممكن تدوقيه دايب دوب

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يعد بسكويت الشاي من أحلى وأجمل أنواع البسكويت أو المخبوزات فهو سهل جدا في خبزه وتحضيره وغير ذلك أنه لا يكون مكلف بسبب المكونات التي يحتوي عليها تكون بسيطة جدا، وجميعها ممكن أن تكون موجودة في كل بيت وأغلبية مرحبا الناس يفضلون تناول بسكويت الشاي في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو فنجان من القهوة، فهذا البسكويت يكون مغذي ومفيد لصحة الأطفال والكبار أيضا نظرا لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل الحليب وغيره، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من البسكويت إلا أن بسكويت الشاي له مذاق مميز وجميل ويكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص.
من ألذ أنواع البسكويت هو بسكويت الشاي فمن الممكن أن نقوم بعمل هذا البسكويت بإستخدام البيض أو يتم عمله بدون بيض ففي هذا المقال نقوم بعمله بدون بيض، فهذه الطريقة تكون أحلى بكثير ويكون أيضا هش وخفيف وعند خبزه لابد أن تكون الفرن ساخنة جدا ونتركه حوالي ربع ساعة فقط أو أقل.
مكونات بسكويت الشاي
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوبان كبيران من السمنة البلدى أو الزبدة.
طريقة عمل بسكويت الشاي
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى أو الزبدة بشرط أن تكون طرية ثم نضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- وبعد ذلك يتم إضافة كوب واحد كبير من الحليب السائل ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله لمدة ثلاث دقائق أو أكثر حتى يتم خفقهم بشكل جيد.
- ثم قومي بإحضار طبق عميق ونضع به خليط السمنة والحليب ونضيف إلى هذا الخليط ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون منخول.
- ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة بإستخدام الإيد للحصول على عجينة متماسكة وناعمة.
- ويتم وضع غطاء على هذه العجينة ونتركها جانبا حتى ترتاح لمدة ربع ساعة تقريبا وبعد ذلك قومي بفرد العجينة لتكون على شكل دائرة.
- ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم تجهيز صينية مناسبة وقومي بتقطيع عجينة البسكويت التى تم فردها.
- ويتم تقطيعها بالشكل المرغوب فيه ونضعهم في الصينية ونضع الصينية في الفرن ونتركه حتى يكون لونه ذهبي.