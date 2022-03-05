بمقادير اقتصادية أعملي بسكويت الشاي السريع المقرمش ألذ بسكويت ممكن تدوقيه دايب دوب

يعد بسكويت الشاي من أحلى وأجمل أنواع البسكويت أو المخبوزات فهو سهل جدا في خبزه وتحضيره وغير ذلك أنه لا يكون مكلف بسبب المكونات التي يحتوي عليها تكون بسيطة جدا، وجميعها ممكن أن تكون موجودة في كل بيت وأغلبية مرحبا الناس يفضلون تناول بسكويت الشاي في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو فنجان من القهوة، فهذا البسكويت يكون مغذي ومفيد لصحة الأطفال والكبار أيضا نظرا لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل الحليب وغيره، وعلى الرغم من وجود أنواع كثيرة من البسكويت إلا أن بسكويت الشاي له مذاق مميز وجميل ويكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص.

من ألذ أنواع البسكويت هو بسكويت الشاي فمن الممكن أن نقوم بعمل هذا البسكويت بإستخدام البيض أو يتم عمله بدون بيض ففي هذا المقال نقوم بعمله بدون بيض، فهذه الطريقة تكون أحلى بكثير ويكون أيضا هش وخفيف وعند خبزه لابد أن تكون الفرن ساخنة جدا ونتركه حوالي ربع ساعة فقط أو أقل.

مكونات بسكويت الشاي

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوبان كبيران من السمنة البلدى أو الزبدة.

طريقة عمل بسكويت الشاي