بطعم ولا أروع اعملي الخيار المخلل بطعم رائع في البيت مثل الجاهز

يعد الخيار المخلل من المخللات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين ويعشقه الجميع، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة ومختلفة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج بأسعار مرتفعة، كما أنه يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الخيار والملح والثوم والهريسة التي تعمل على إعطاءه مذاق رائع ومميز، ايضاً لا يأخذ الكثير من الأيام عند تخليله حتى يصبح جاهز لتناوله، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الخيار المخلل الشهي بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل الخيار المخلل

لعمل الخيار المخلل في البيت يجب توافر عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من الخيار صغير الحجم.

ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من السكر.

حبات من الفلفل الأسود.

لتر من الماء.

نصف كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

فلفل حار مقطع.

ملعقة صغيرة هريسة.

طريقة الإعداد والتحضير

تتعدد أنواع تخليل الخضار وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير خيار مخلل بطعم مميز في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الخيار بشكل جيد، ثم نقوم بتقطيعه بشكل طولي. بعد ذلك نحضر وعاء زجاجي ونقوم بوضع الخيار المقطع مع الماء والملح ونرجها جيداً. ثم نقوم بإضافة الخل بشكل تدريجي بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأسود والهريسة مع السكر حتى يصبح مقرمش. بعد ذلك نقوم بغلق الوعاء بشكل جيد ونتركه لعدة أيام حتى يتخلل، ثم نحفظه في مكان بارد حتى لا يتعفن. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق خيار مخلل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

أهم فوائد الخيار للبشرة

هناك عدة فوائد للخيار على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-