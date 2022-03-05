بلون جرئ وجذاب أصبغي شعرك بملعقة كركديه واحصلي على اللون الأحمر بدون أضرار

تهتم كل إمرأة وفتاة بجمالها وأناقتها وترغب دائما في تغيير شكلها لتكون جذابة ومميزة عن غيرها فتسعي إلى إستخدام الأشياء التي تعتني بجمال البشرة والشعر وعندما نتحدث عن جمال الشعر، فقد توجد العديد من الأشياء التي تؤثر على شكل الشعر فإذا كان خشن فهي تبحث عن الوصفات التي تساعد علي تنعيمه وأيضا تريد أن يكون طويل، ولكن الأهم من كل هذا أنها تقوم بصبغ الشعر كل حين وآخر وذلك من ناحية التغيير في شكلها فتوجد ألوان عديدة جدا لصبغ الشعر بها فمثلا يوجد اللون البني أو اللون الأحمر أو الأصفر وغير ذلك الكثير، ولكن كل لون لابد من إختياره على حسب لون البشرة وغالبا نجد أن معظم الفتيات والسيدات يتجهون إلى صبغ شعرهم باللون الأحمر.

فهذا اللون يوجد له درجات كثيرة فمنه الغامق والفاتح والمتوهج وغيرهم ولكن الأحمر الغامق هو الذي ينال إعجاب الكثير من النساء، ففي هذه الحالة يلجأون إلى إستخدام الصبغات الكيميائية أو يقومون بالذهاب إلى صالونات التجميل لكي يقومون بصبغ الشعر، ولكن أن هذه الصبغات وهذه الأماكن يستخدمون الصبغات الكيميائية فهي تكون ضارة جدا ومن الممكن أن تدهور الشعر تماما وتتلفه ويكون سئ للغاية ويصعب علاجه أحيانا من المشاكل التي يتعرض لها، فمن الأفضل أن يقومون بإستعمال الوصفات الطبيعية مثلا أن نستخدم الكركديه فهو يعطينا اللون الأحمر المطلوب.

صبغ الشعر باللون الأحمر هو من أجمل الألوان التي يمكننا أن نقوم بصبغ الشعر بها ومن المعروف أن هذا اللون يكون من ضمن الألوان الجريئة التي تعطينا الثقة بالنفس، وغير ذلك يمكن أن نقوم بصبغه بإستخدام الوصفات الطبيعية مثل إستعمال الكركديه وخلطه مع عدد من المكونات الآخري فهو يعطي للشعر اللون المطلوب.

مكونات صبغ الشعر بالكركديه

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الكركديه.

كوب واحد كبير من الماء.

سبع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل صبغ الشعر بالكركديه