طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

السوبيا من المشروبات الرمضانية المشهورة التي يتم بيعها في المحلات ولكن ترغب ربات البيوت في تحضيرها في المنزل وهناك العديد من الوصفات لعمل مشروب السوبيا اللذيذ في رمضان وخلال هذا المقال سوف نوضح الطريقة بالمكونات والخطوات.

طريقة عمل السوبيا بجوز الهند

السوبيا من المشروبات المنعشة في رمضان وطعمها رائع وعند إضافة جوز الهند إليها تصبح أفضل ولذلك تعرفوا على مقادير وطريقة عمل السوبيا بجوز الهند:

مكونات السوبيا بجوز الهند

نصف كوب من الأرز قصير الحبة.

كوبان من الماء.

ثلاثة أكواب من الحليب البارد كامل الدسم.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبان من حليب جوز الهند.

ثلج مجروش.

طريقة عمل السوبيا بجوز الهند

اتبعي الخطوات التالية من أجل عمل مشروب السوبيا بلبن جوز الهند:

اغسلي الأرز جيدا بالماء البارد ثم انقعيه في الماء البارد لمدة ساعتين.

نضيف كوبان من الماء في وعاء ونغلي الارز على نار خفيفة لمدة نصف ساعة.

نحرك الأرز بين الحين والآخر متى امتصاص الماء بالكامل.

نترك الأرز يبرد تماما ثم نضيف عليه الحليب البارد.

نضيف كل من حليب جوز الهند والفانيليا والسكر.

نسكب هذا المزيج في الخلاط الكهربائي ونخلط حتى نحصل على خليط متناسق وناعم.

نصفي المزيج باستخدام القماش القطني ونقدمه طازج مع الثلج المجروش.

طريقة عمل السوبيا بالأرز

أولاً المكونات:

ملعقتان من الأرز الجاف غير المطبوخ.

كوب من الماء.

ربع كوب من السكر أو أقل حسب الرغبة.

كوبان من حليب جوز الهند.

ربع كوب من الحليب البودرة.

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ثانياً الخطوات: