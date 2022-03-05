طريقة عمل الغريبة الدايبة الفاخرة أحلى من المحلات.. مش هتشتريها من بره تاني

طريقة عمل الغريبة الدايبة، الغريبة من الحلويات العربية التقليدية التي اعتادت العائلات العربية على إعدادها فى أيام عيد الفطر المبارك كنوع من الاحتفال به، وتتكون الغريبة بشكل أساسي من الطحين والسكر والسمن ويتم تزينها بطرق مختلفة فيمكن أن يضاف إليها بعض المكسرات مثل الفستق الحلبي واللوز أو إضافة اللولى أو الكرز وغيرها بحسب الرغبة، وتتميز الغريبة بقوامها الناعم والهش الدايب فى الفم فهي من أكثر الحلويات الخفيفة على المعدة، وتفضل الكثير من ربات البيوت إعداد الحلويات الخاصة بعيد الفطر فى المنزل لتوفير التكاليف وضمان النظافة والجودة، لذلك سنتعرف على طريقة إعداد الغريبة فى المنزل وسر قوامها الناعم مثل الجاهز تماما.

طريقة عمل الغريبة الدايبة الفاخرة أحلى من المحلات

كوب سكر بودر.

4 أكواب من الدقيق المنخول.

2 كوب سمن بلدي.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة حليب بودر.

رشة ملح.

للتزيين:

فستق أو لولى أو كرز أو لوز.

خطوات تحضير الغريبة الفاخرة