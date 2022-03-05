نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الدايبة الفاخرة أحلى من المحلات.. مش هتشتريها من بره تاني في المقال التالي
طريقة عمل الغريبة الدايبة، الغريبة من الحلويات العربية التقليدية التي اعتادت العائلات العربية على إعدادها فى أيام عيد الفطر المبارك كنوع من الاحتفال به، وتتكون الغريبة بشكل أساسي من الطحين والسكر والسمن ويتم تزينها بطرق مختلفة فيمكن أن يضاف إليها بعض المكسرات مثل الفستق الحلبي واللوز أو إضافة اللولى أو الكرز وغيرها بحسب الرغبة، وتتميز الغريبة بقوامها الناعم والهش الدايب فى الفم فهي من أكثر الحلويات الخفيفة على المعدة، وتفضل الكثير من ربات البيوت إعداد الحلويات الخاصة بعيد الفطر فى المنزل لتوفير التكاليف وضمان النظافة والجودة، لذلك سنتعرف على طريقة إعداد الغريبة فى المنزل وسر قوامها الناعم مثل الجاهز تماما.
طريقة عمل الغريبة الدايبة الفاخرة أحلى من المحلات
كوب سكر بودر.
4 أكواب من الدقيق المنخول.
2 كوب سمن بلدي.
نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة كبيرة حليب بودر.
رشة ملح.
للتزيين:
فستق أو لولى أو كرز أو لوز.
خطوات تحضير الغريبة الفاخرة
- اخفقي السمن مع السكر البودر واستمري فى الخفق إلى أن تحصلي على قوام مثل الكريمة ويتحول إلى اللون الأبيض.
- أضيفي الحليب البودر والفانيليا والملح واستكملي الخفق حتى تتجانس المكونات معا ونحصل على قوام مثل العجينة.
- أضيفي الدقيق المنخول إلى العجينة بشكل تدريجي واستمري فى الخفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.
- خذى قطع صغيرة من العجين وقومى بتشكيلها على شكل كور ثم اضغطي عليها لفردها قليلا.
- بعد الانتهاء من تشكيل العجين ادخليها إلى الثلاجة لمدة ربع ساعة لكى يرتاح العجين.
- قومى بتحضير الصاج الخاص بالخبر عن طريق دهنه بالقيل من الزبدة.
- رصي قطع الغريبة فى صاج الخبز ثم ضعي فوق كل قطعة أي نوع من المكسرات الخاصة بالتزيين حسب الرغبة.
- قومى بتسخين الفرن حوالى ربع ساعة قبل الخبز.
- ادخلي صاج الخبز إلى الفرن على حرارة 150 درجة واتركيها من 10 إلى 15 دقيقة حتى تتلون وتأخذ اللون الذهبي.
- اخرجي الغريبة من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم يمكنك بعد ذلك الاحتفاظ بها فى علبة من الصفيح محكمة الغلق لكى تحتفظ بقوامها الطري الهش والمميز.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ