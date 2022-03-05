تحبيشة الفول الأصلية..أسرار تدميس الفول زي المحلات بلون كهرماني وقوام دايب

أسرار تدميس الفول زي المحلات، يعد الفول من أهم أنواع البقوليات المعروفة بمصادرها الممتازة للبروتينات والفيتامينات الغذائية الثمينة والضرورية لصحة الجسم، هذا فضلاً عن مذاقه المميز والذي يجعله من أشهر الأكلات الشعبية لدى البلاد العربية وخاصة المصريين، كما أنه أحد العناصر الأساسية الموجودة في وجبة الإفطار الرئيسية، ويصنف ضمن أهم الأطعمة المخصصة لأنظمة الريجيم والرشاقة، ويمكن الحصول على الفول المدمس من المطاعم والمحلات المتخصصة لطهيه وبعد معرفة أسرار تدميس الفول مثل المحلات سوف نشاركها معكم من خلال هذا النص التالي.

أسرار تدميس الفول زي المحلات

هناك عدة أسرار لابد من أخذها في الاعتبار عند تدميس الفول لكي يصبح مثل المحلات والمطاعم التي تقوم بتقديمه، منها:

عدم تعرض الفول للهواء أثناء تدميسه لكي لا يتأكسد لونه ويصبح غامق لا يشبه نفس درجة لون المحلات، ولهذا السبب فتحة قدرة الفول تكون ضيقة.

ضرورة استخدام الدماسة في تدميس الفول وعدم استخدام أي شيء آخر، ولابد من عدم كشف غطاء القدر عليه أثناء تسويته على النار.

إضافة عصير ليمون على الفول أثناء تدميسه للحفاظ على لونه وعدم تعرضه للأكسدة التي تتسبب في ظهور طبقة أخرى من لون مختلف.

عدم ترك الفول خارج الماء بعد نقعه لكي لا يتعرض للهواء، لذلك لابد بعد نقع الفول في الماء وتصفيته منها يتم إضافته على الفور على الدماسة.

نقع الفول في الماء لمدة يوم كامل حتى لا يأخذ وقت أكبر أثناء تسويته على النار.

ضرورة اختيار حبات الفول الجيدة المفرودة وذات لون فاتح، والابتعاد عن الحبات الصغيرة الغامقة.

تهدئة النار على الفول أثناء تسويته على النار لكي تصبح حبة الفول ناعمة وطرية أكثر.

إضافة نصف كوب من البليلة المنقوعة أو غلة القمح إلى كل كيلو من الفول المدمس أثناء تسويته لكي يصبح قوامه كريمي أكثر وذات رائحة أطيب.

إضافة كمية مناسبة من الفول المدشوش إلى الفول أثناء تدميسه من أحد أسرار نجاحه حتى تمنح قوام ناعم وكثيف للماء.

وضع ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر إلى كل كيلو من الفول المدمس وذلك من أجل تسرع عملية التسوية على النار.

تحبيشة فول المطاعم والتي يمكن تحضيرها بهذه الطريقة لتحصلي على طبق فول أصلي أحلى من المطاعم بكثير مع ضمان الجودة والنظافة التامة، وتوفير الكثير من الأموال، كما يمكن تخزينه لشهر رمضان الكريم بكميات وأخذ ما يكفى منه على مدار الشهر، كما يمكن الإستعانة بملعقة من الطحينة على الفول لإعطاء مذاق ونكهة لا تُقاوم.. جربيه الآن.