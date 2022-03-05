لازم تجربيها.. طريقة مبتكرة لقلي الباذنجان بدون ما يشرب نقطة زيت والطعم مقرمش ولذيذ أحلي من المطاعم

طريقة قلي الباذنجان المقرمش بدون زيوت، الباذنجان المقلي في الزيت من الأكلات الجميلة الشهية والتي تتعدد طرق عملها، فمن الممكن أن يتم عمله من خلال قليه وإضافة الخل والثوم إليه ومن الممكن عمله بصلصة الطماطم الحارة أو العادية ، ولكن عند قليه في الزيت نلاحظ أنه يتضمن على زيوت بنسبة كبيرة مما يجعله ضار بالإضافة إلى أنه يكون لين ومذاقه غير جيد، وسنقوم في مقالنا هذا بشرح خطوات طريقة قلي الباذنجان المقرمش بدون زيوت عن طريق إضافة بعض المكونات له.

طريقة إعداد الباذنجان بدون زيت ومقرمش

إن طريقة عمل الباذنجان وقليه من دون أن يكون به زيوت كثيرة سهلة وبسيطة للغاية، فمن خلال مكون واحد فقط يكون الباذنجان مقرمش وغير ضار على الصحة مقارنةً بالطرق الأخرى لإعداده، وفي هذه الفقرة سنوضح لكم هذا المكون الإضافي وطريقة العمل.

المكونات:

4 حبات من الباذنجان.

ماء.

زيت.

ملعقة ملح وملعقة فلفل أسود.

ملعقتان من الدقيق وهذا هو المكون الإضافي.

صلصة طماطم.

ثوم خل.

خطوات العمل: