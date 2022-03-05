نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. طريقة مبتكرة لقلي الباذنجان بدون ما يشرب نقطة زيت والطعم مقرمش ولذيذ أحلي من المطاعم في المقال التالي
طريقة قلي الباذنجان المقرمش بدون زيوت، الباذنجان المقلي في الزيت من الأكلات الجميلة الشهية والتي تتعدد طرق عملها، فمن الممكن أن يتم عمله من خلال قليه وإضافة الخل والثوم إليه ومن الممكن عمله بصلصة الطماطم الحارة أو العادية ، ولكن عند قليه في الزيت نلاحظ أنه يتضمن على زيوت بنسبة كبيرة مما يجعله ضار بالإضافة إلى أنه يكون لين ومذاقه غير جيد، وسنقوم في مقالنا هذا بشرح خطوات طريقة قلي الباذنجان المقرمش بدون زيوت عن طريق إضافة بعض المكونات له.
طريقة إعداد الباذنجان بدون زيت ومقرمش
إن طريقة عمل الباذنجان وقليه من دون أن يكون به زيوت كثيرة سهلة وبسيطة للغاية، فمن خلال مكون واحد فقط يكون الباذنجان مقرمش وغير ضار على الصحة مقارنةً بالطرق الأخرى لإعداده، وفي هذه الفقرة سنوضح لكم هذا المكون الإضافي وطريقة العمل.
المكونات:
- 4 حبات من الباذنجان.
- ماء.
- زيت.
- ملعقة ملح وملعقة فلفل أسود.
- ملعقتان من الدقيق وهذا هو المكون الإضافي.
- صلصة طماطم.
- ثوم خل.
خطوات العمل:
- نقوم بنقع الباذنجان وغسله بالماء جيدًا، في بعض الأحيان يفضل أن يقوم الناس بتقشيره.
- نقطع الباذنجان إلى دوائر متوسطة الحجم.
- ينبغي تجفيف الباذنجان بشكل جيد من خلال فوطة قطنية نظيفة أو من خلال مناديل المطبخ المجففة.
- نضع الملح والفلفل على الباذنجان.
- نضع الدقيق في طبق واسع ونضع دوائر الباذنجان فيه من الجهتان.
- نقوم بوضع زيت غزير في المقلاة ونتركه ليسخن، ومن ثم نقوم بقلي الباذنجان به على نار هادئة وتقليبه من حين لآخر.
- نخرج الباذنجان من الزيت على المناديل ونتركه ليهدأ.
- نضع وعاء على النار ونضيف إليه القليل من الزيت، وبعد ذلك نضع الثوم ونقلبه حتى يتغير لونه، ونضيف إليه الخل وبعدها نضيف صلصة الطماطم ونتركهم معًا حتى تتماسك الصلصة.
- نقوم بوضع الباذنجان في وعاء التقديم ونضع فوقه صلصة الطماطم ويصبح الباذنجان جاهز ومقرمش بدون أي زيوت.
- يمكن إعداد الباذنجان من دون صلصة الطماطم أيضًا بنفس الخطوات السابقة ولكن بدلًا من أن نضع الصلصة على الخل والثوم نقوم بوضع الخل والثوم على الباذنجان مباشرةً بعد قليه.
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