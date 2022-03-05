ضاع عمرك وانتي تشتري الاندومي.. بكوب دقيق هتعملي 10 أكياس اندومي بأطعمة مختلفة بنفس الطعم بتاع الجاهز

بكوب دقيق هتعملي 10 أكياس اندومي، من أسهل الطرق التي من خللها من الممكن أن نقوم بعمل الشعرية الإندومي المفضلة للصغار والكبار في البيت بعد أن صرح مختلف الأطباء بأن الوصفة الجاهزة من أكياس الإندومي لها تأثير خطير على صحة الجسم البشري، لذا فتحرص كل الأمهات على أن تعرفن مختلف المقادير البسيطة والتي من الممكن أن تقوم من خلالها بعمل وصفة من الإندومي سريعة التحضير والتي من الممكن أن يتم عملها بأقل الإمكانات، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل الإندومي في أقل وقت وبأبسط المقادير ومن خلال ما يلي نتعرف على أهم الخطوات التي تساعد في عمل الإندومي.

مكونات إعداد الاندومي في البيت

طريقة عمل شعرية الاندومي في البيت لا بد وأن تكون كل ربة منزل على دراية تامة بها هذا لكون تلك الوصفة تعتبر من بين أهم الوصفات التي من الممكن عن طريقها أن يتم عمل وصفة مميزة من الإندومي السريع التحضير والخالي من أي أضرار ومن الممكن أن يتم عمل لوصفة بإمكانات بسيطة، وبنفس المذاق المميز لوصفة الإندومي الجاهزة ولكن بدون أي مواد حافظة خطيرة على الجسم ومكونات الإندومي تكون كما يلي، من الممكن أن تقومي بعمل أفضل شعرية إندومي وتقديمها لأفراد الأسرة ولكن من الضروري توفر المكونات الآتية لتحضير الوصفة:

كيس من المكرونة من نوع الاسباجتي.

عدد كوبان من الماء أو أي نوع مرقة.

بودرة بصل

بودرة ثوم.

ملح وفلفل.

توابل إندومي.

القليل من الشطة.

قدر ملائم.

ملعقة واحدة من زيت الذرة.

طريقة تحضير لوصفة الاندومي البيتي

بالإمكان عمل الإندومي من خلال اتباع ما يلي: