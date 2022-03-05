أحلى من المخابز.. طريقة عمل بسكويت التمر في البيت

طريقة عمل بسكويت التمر، البسكويت من أنواع الحلويات الغربية التي انتقل تقديمها بعد ذلك إلى الكثير الدول العربية وأصبح غذاء محبب للأطفال نظرا لقوامه المقرمش وطعمة اللذيذ كما يعد طعام مغذى وخفيف لهم ويسهل تناوله، وتعددت حشوات ونكهات البسكويت لإضافة مذاق مميز له مثل البسكويت بالشيكولاتة والبرتقال وجوز الهند وغيرها، ومن أشهر حشوات البسكويت هو البسكويت المحشو بالتمر الذي يعد من أشهى أنواع البسكويت الذي يمكن تناوله فى وقت الصباح وعادة يتم تقديمه فى الأعياد مثل عيد الفطر المبارك، وفى الأتي سنتعرف على طريقة عمل بسكويت التمر بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل بسكويت التمر

3 أكواب من الدقيق المنخول.

نصف كوب سكر بودر.

2 ملاعق كبيرة لبن بودر.

2 ملاعق كبيرة نشا.

ربع كوب حليب.

بيضة.

كوب سمن.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

مقادير الحشوة:

نصف كيلو معجون تمر.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

رشة قرفة (حسب الرغبة).

طريقة تحضير بسكويت التمر

اخفقي السمن والسكر البودر بالمضرب الكهربائى واستمري فى الخفق حتى يعلو قوام الخليط ويصبح أبيض اللون وكريمي القوام.