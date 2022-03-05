نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى من المخابز.. طريقة عمل بسكويت التمر في البيت في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت التمر، البسكويت من أنواع الحلويات الغربية التي انتقل تقديمها بعد ذلك إلى الكثير الدول العربية وأصبح غذاء محبب للأطفال نظرا لقوامه المقرمش وطعمة اللذيذ كما يعد طعام مغذى وخفيف لهم ويسهل تناوله، وتعددت حشوات ونكهات البسكويت لإضافة مذاق مميز له مثل البسكويت بالشيكولاتة والبرتقال وجوز الهند وغيرها، ومن أشهر حشوات البسكويت هو البسكويت المحشو بالتمر الذي يعد من أشهى أنواع البسكويت الذي يمكن تناوله فى وقت الصباح وعادة يتم تقديمه فى الأعياد مثل عيد الفطر المبارك، وفى الأتي سنتعرف على طريقة عمل بسكويت التمر بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة.
طريقة عمل بسكويت التمر
3 أكواب من الدقيق المنخول.
نصف كوب سكر بودر.
2 ملاعق كبيرة لبن بودر.
2 ملاعق كبيرة نشا.
ربع كوب حليب.
بيضة.
كوب سمن.
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
رشة ملح.
مقادير الحشوة:
نصف كيلو معجون تمر.
3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.
رشة قرفة (حسب الرغبة).
طريقة تحضير بسكويت التمر
- اخفقي السمن والسكر البودر بالمضرب الكهربائى واستمري فى الخفق حتى يعلو قوام الخليط ويصبح أبيض اللون وكريمي القوام.
- أضيفي البيضة والفانيليا السائلة إلى الخليط واستمري فى الخفق لعدة دقائق حتى تندمج جميع المكونات معا.
- اخلطي الدقيق المنخول والنشا واللبن البودر والملح والبيكنج بودر وقلبي المكونات معا لكى تتداخل مع بعضها.
- ثم أضيفي مزيج الدقيق إلى العجين وقومى بعجن المكونات باليد حتى تتماسك مع بعضها وتأخذ قوام العجين.
- أضيفي اللبن إلى العجين بشكل تدريجي مع استمرار العجن باليد إلى أن تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة وليست سائلة.
- غطى وعاء العجينة بطبقة من الاسترتش وادخليها إلى الثلاجة لمدة حوالى ربع ساعى لكى يرتاح العجين.
- ضعي معجون التمر فى وعاء وأضيفي عليه الزبدة السائحة والقرفة وامزجي المكونات معا لتحصلي على معجون تمر ناعم.
- افردي العجينة على شكل مستطيل طويل.
- ضعي معجون التمر فى منتصف العجينة بشكل طولى.
- طبقي جوانب العجينة على معجون التمر واغلقيها جيدا.
- مرري النشابة فوق العجينة لكى يتم فردها قليلا.
- يمكنك تشكيل البسكويت حسب الرغبة عن طريق تمرير شوكة فوق العجين لعمل خطوط رفيعة مثل البسكويت الجاهز.
- قطعي العجين إلى قطع بسكويت متساوية الحجم.
- سخني الفرن على حرارة 180 درجة قبل التسوية بربع ساعة.
- ضعي قطع البسكويت فى صينية فرن مدهونة بالزبدة.
- ادخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حتى يتلون البسكويت ويصبح ذهبي اللون.
- اخرجي قطع البسكويت من الصينية وضعيها فى طبق التقديم.
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