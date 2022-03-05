قد نحتاج إلى عمل لانشون مطبوخ بالبيض في وقت ما. أنا على سبيل المثال أقوم بطهيه كل صباح. وذلك لما فيه من فيتامينات هي الأفضل من وجهة نظري. فهو بروتين متواجد في البيض بالإضافة إلى الكالسيوم والزنك والمعادن المختلفة الموجودة فيه. وكذلك الطماطم وما تحتويه من فيتامين د المهم في بناء البشرة والخلايا لذلك سأعطيكم سرًا من أسراري في مطبخي إنها طريقة عمل اللانشون المطبوخ بالبيض في المنزل مثل المحلات.

طريقة عمل لانشون مطبوخ بالبيض مثل المحلات ولا أحلى منه

كل ما في الموضوع تحتاج إلى4 بيضات و4 شرائح من اللانشون. واثنين من الطماطم المتوسطة الحجم. والقليل من الثوم والبصل المجشور. الكثير من الأشخاص يحبون لانشون المراعي أو حلواني أو أطياب. اختر ما تحبه ولا عليك. وقليل من الملح حسب الرغبة وقليل من الفلفل الاسمر وقليل من زيت الزيتون وربع كوب من الماء الساخن. بعد ذلك جهزي وعاء ساخن واتبعي الخطوات التالية.

ما هي خطوات عمل اللانشون المطبوخ بالبيض في البيت؟

كل ما ينبغي عليكِ عزيزتي القارئة. أن تقومي بتقطيع الشرائع الخاصة باللانشون إلى مربعات أو مستطيلات بصورة جيدة. وبعد ذلك تقومي بتقطيع الطماطم بصورة صغيرة جدًاعلى شكل مكعبات أوأي شكل. وبعد ذلك. قومي بتسخين الوعاء الغير لاصق الذي تستخدميه وضعي فيه الماء الساخن وحتى درجة الغليان اسقطي فيه الطماطم مع اللانشون مع البهارات ومع الفلفل الاسود والثوم والبصل المجروش بعد ذلك انتظري قليلا حتى يبدأ الخليط في الامتزاج، وبعدها قومي بخفق البيض.

استمري في التقليب

واصلي التقليب حتى يكون هناك امتزاج لجميع المكونات بصورة جيدة، وسيبدأ كل مكون في النضج بصورة جميلة جدًا. قومي بتسخين العيش البلدي المصري الذي تحبيه، أو الفينو وبعد ذلك قومي بوضع الساندويتشات بعدما ينضج اللانشون المطبوخ فيه وستكون وجبة ساخنة جميلة جدًا وسريعة التحضير في نفس ذات الوقت. ويمكنك أن تقومي بعمل أكثر من ساندويتش للزوج والأولاد بل والضيوف أيضًا مع القليل من المخللات أو السلطة الخضراء أو الباذنجان المخلل وبالهناء والشفاء على قلوب أسرتك العامرة التي تحب اللانشون المطبوخ.