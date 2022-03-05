نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر هشة بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ وشهي ومميز في المقال التالي
فطائر هشة ، تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق لتحضير أكلات شهية وصحية واقتصادية وسريعة لأفراد أسرتهم تصلح لوجبة الفطور والعشاء، من أجل تناول طعام صحي ولذيذ وشهي في نفس الوقت، ويمد الجسم بالطاقة أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها لكي يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم تجربة فطائر الحليب الروسية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر هشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات فطائر هشة
تتكون فطائر هشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 260 مل من الماء.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 كوب من الدقيق (300 جم).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم.
- زيت نباتي.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر هشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء والخميرة الفورية، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيدا بالملعقة حتى تتشكل عجينة طرية.
- ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونترك العجينة حتى تختمر.
- بعد ذلك نضيف إلى العجينة البصل الأخضر المفروم ناعم بعد اختمارها.
- ثم نقلب جيدا بالملعقة حتى يمتزج البصل في العجينة ويخرج الهواء من العجينة.
- ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها ربع كوب من الزيت ونتركه يسخن.
- بعد ذلك نسكب على وجه العجينة مقدار ملعقتين كبار من الزيت.
- ثم نحضر مغرفة ونبللها بالزيت الذي فوق العجينة، ثم نغرف بها العجين ونضعه في الزيت ونساويه على شكل فطيرة ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا من أسفل.
- ثم نقلب الفطيرة على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- بعد ذلك نرفع الفطيرة من الزيت.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية (ومن الممكن تسوية أكثر من فطيرة في وقت واحد إذا كانت المقلاة كبيرة.
- ثم نقدم فطائر هشة في طبق التقديم مع الصوصات والأكلات المفضلة.
- وبالهنا والشفا.
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