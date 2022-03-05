فطائر هشة بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ وشهي ومميز

فطائر هشة ، تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق لتحضير أكلات شهية وصحية واقتصادية وسريعة لأفراد أسرتهم تصلح لوجبة الفطور والعشاء، من أجل تناول طعام صحي ولذيذ وشهي في نفس الوقت، ويمد الجسم بالطاقة أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها لكي يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم تجربة فطائر الحليب الروسية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر هشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر هشة

تتكون فطائر هشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

260 مل من الماء.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الدقيق (300 جم).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم.

زيت نباتي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر هشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: