طريقة قلي البطاطس بالماء بدون زيت.. أخيرا بطاطس محمرة دايت

طريقة قلي البطاطس بالماء بدون زيت، تكون البطاطس من ألذ أنواع الخضروات التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية فيعشقها الكبار والصغار، وتعاني كثير من الأمهات من امتصاص البطاطس للزيت مما يضر بصحة ابنائها لذلك سوف نوضح طريقة قليها بالماء من خلال هذا المقال.

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طريقة قلي البطاطس بالماء

يجب شراء بطاطس طازجة من السوق تكون خاصة بالقلي وليست الطبخ. نقوم بغسلها جيدا بالماء والخل والفرشاة. نقوم بعد ذلك بتقشير البطاطس وتقطيعها على هيئة أصابع خاصة بالقلي. نحضر ماء مثلج وننقع به البطاطس لمدة ١٥ دقيقة. نجفف البطاطس جيدا من الماء ثم نحضر إناء به ماء ساخن ونضعه على النار ونضع به البطاطس لمدة ٥ دقائق. نخرجها من الماء ونصفيها جيدا وننشفها بواسطة فوطة. نحضر مقلاة ونضع بها ملعقتين من الزيت ثم نضعها على النار ونضع بها البطاطس وعندما تأخذ لونا ذهبيا نقوم بإخراجها ونقدمها للعائلة وبالهناء والشفاء.

أضرار قلي البطاطس بالطرق المعتادة

عندما نقوم بقلي البطاطس بالطرق المعتادة بالزيت مباشرة يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار جسيمة وخطيرة على صحة الأنسان سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..